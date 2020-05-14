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Биткоин в 2020 году

01.01.1970
Биткоин в 2020 году

Инвесторы со всего мира с наступлением нового года все больше склонны полагать, что самой выгодной инвестицией будет вложение средств в криптовалюту bitcoin в 2020. Однако, насколько он стабилен, и достоин ли доверия? Стоит покупать биткоин в 2020 году? Будет ли расти его стоимость в обозримом будущем? Давайте разбираться.

Прогнозы стоимости Bitcoin в 2020 году

Все эксперты криптовалютного мира сходятся во мнении, что уже к концу 2020 года первая криптовалюта будет котироваться не ниже уровня 10,000$ за 1 BTC. Ну а самое оптимистично настроенное крыло криптофинансистов склонно полагать, что уже в 2024-25 гг. биткоин будет торговаться не ниже уровня в 1 млн. долл. А часть из них, склоняется к мысли что этот рубеж будет достигнут лишь к началу 2028 года. 

Однако, все эти прогнозы уверенно подогревают интерес "народных масс" к биткоину во всех уголках земного шара. А на тему “цена за 1 биткоин в 2020 году” любят порассуждать абсолютно все, от биржевых трейдеров до дворовых экономистов.

Мы же обратим внимание на наиболее интересные попытки угадать какой будет цена за 1 bitcoin (BTC) в 2020 году и на ближайшие десять лет.

Какую цену ждать за 1 BTC в 2020 году?

Пожалуй, самым показательным моментом всех попыток сделать прогноз курса биткоина в 2020 году является то, что все аналитики пророчат ему стабильный курс не ниже 10,000$ за 1 BTC уже в 2021-м году с перспективой дальнейшего роста.

Частично добиться этого поможет грядущий халвинг биткоина, анонсированный на 9:34 по Гринвичу 14.05.2020. Поможет ли он удорожанию биткоина пока вопрос, но, например нашумевший McAfee дал прогноз курса bitcoin в 2020 году уже до конца этого года в один миллион долларов. И у этой теории есть множество приверженцев. Правда многие из них склонны полагать что сие событие произойдет не ранее чем через десять лет, то есть, к 2030-му году.

Когда лучше купить биткоин, чтобы заработать?

Возможно, кому-то это покажется странным, но покупать биткоин с целью заработка никогда не поздно. Конечно же, скептики возразят, мол, вот на заре популярности биткоина были времена, когда он стоил сущие копейки. А сейчас, мол, поезд ушел…

Ничего подобного. Покупать биткоин не поздно даже при курсе в 10 или 100.000$ Ведь эта криптовалюта обладает целым рядом очевидных преимуществ, среди которых:

  • Неподконтрольность курса никому и ничему в сочетании с чрезвычайной дешевизной транзакций;
  • Ограниченная эмиссия монет BTC, стабильно поддерживающая огромный спрос на продукцию них и формирующая их высокую цену с перспективой дальнейшего значительного роста;
  • Полная анонимность финансовых операций;
  • Доступность криптовалюты биткоин для всех без исключения, кто имеет доступ к глобальной сети;
  • Независимость от влияния контролирующих органов.

А чтобы выгодно инвестировать в биткоин достаточно соблюдать эти простые правила:

  • Деньги любят тишину. Купив криптовалюту раз, не спешите ее конвертировать обратно при малейших скачках курса. Это позволит вам избежать потерь средств на комиссионных сборах и за проведение транзакций.
  • Инвестируйте лишь в проекты работающие с биткоином.

 А вообще сейчас каждый сам волен решать, стоит ли инвестировать, и если стоит то куда? Мы считаем, что вкладывать деньги стоит только в биткоин, поскольку есть мнение, что когда будет добыто 21 млн. BTC его майнинг прекратится. А это позволяет предположить стремительный рост цены на биткоин. Следовательно, его держатели смогут неплохо заработать на продаже биткоина.

Если же вы тоже хотите зарабатывать на первой криптовалюте мира - биткоине, это сделать никогда не поздно. Достаточно воспользоваться услугами нашего обменника DBChange, позволяющего покупать и продавать криптовалюту быстро, удобно и по выгодным для вас курсам. 

Однако, не стоит также забывать, что любые вложения в криптовалютный рынок несут в себе элемент риска, потери своих кровных. Поэтому, в вопросе целесообразности инвестирования в биткоин, единого верного ответа быть не может.

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