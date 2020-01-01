Биткоин - известная на весь мир криптовалюта, на которой можно отлично заработать. Но для ее хранения необходим биткоин кошелек, в котором будет прописан тайный ключ, без которого доступ к финансам будет заблокирован.

Существуют две разновидности ключей:

Публичный. Это номер счета, который нужно сообщить человеку, от которого вы планируете получить перевод;

Приватный. Это ваш личный идентификатор, который должны знать только вы. Он открывает доступ к накоплениям, которые есть на кошельке.

Виды биткоин-кошельков:

Десктопные, которые устанавливаются на ваш компьютер;

Мобильные - то же самое, только для телефонов на iOS или Андроид;

Онлайн-кошельки;

Аппаратные - специальные устройства, которые можно заказать в интернет-магазине.

Биткоин-кошельки также подразделяются на:

Горячие. Для взаимодействия с кошельком необходимо интернет-соединение, но зато потратить средства можно при первой же необходимости;

Холодные. Сюда относят оффлайн кошельки, предназначенные для продолжительного хранения крупных сумм, но они неудобны для частых расчетов.

Холодный bitcoin кошелек - наиболее безопасный и надежный благодаря тому, что хакеры не смогут взломать его удаленно через интернет. Если провести аналогию, то горячий кошелек напоминает банковскую карту, где хранятся финансы для расходов, а холодный можно сравнить с вкладом, где средства хранятся длительное время для накопления и уверенности в своем будущем. В случае необходимости со вклада можно снять нужную сумму и перевести ее на карту для повседневных потребностей. Также и с биткоин-кошельком. Тем самым вы оберегаете себя от действий злоумышленников.

Как создать Биткоин кошелек?

Для этой цели вам необходимо посетить сайт blockchain.info, где в верхнем меню нас интересует пункт “Кошелек”. Далее вас автоматически перебросит на страницу, где можно создать btc кошелек. Заполните все поля и следуйте дальнейшим инструкциям. Никаких трудностей возникнуть не должно.

Какой биткоин кошелек лучший для хранения криптовалюты?

Есть несколько способов, каждый из которых подходит для безопасного хранения. Давайте рассмотрим подробнее плюсы и недостатки всех возможных вариантов.

Биткоин кошельки для телефона

Создать биткоин кошелек можно в мобильном клиенте, там же и будут храниться ваши сбережения. Программа устанавливается на ваш телефон и хранит в себе все нужные сведения для доступа к финансам. Она использует данные блокчейна, расположенного на других компьютерах сети.

Популярные биткоин-кошельки для телефона:

Blockchain.info - приложение дает неограниченный доступ к кодам доступа, что выступает его главным отличием в сравнении с онлайн-версией. Интерфейс выполнен на русском языке, а среди дополнительных возможностей - функция мультивалютного обмена;

Copay. Утилита доступна на Андроид и iOS. Дополнительную безопасность обеспечивает двухэтапная верификация. Платежи проходят очень быстро, что делает программу лучшим выбором для частных пользователей и корпоративных клиентов;

Bitcoin Wallet. Это удобное приложение с открытым кодом, в котором все платежи осуществляются по схеме p2p.

Также можно создать биткоин кошелек онлайн, получая к нему доступ с помощью специальных сервисов.

Аппаратные кошельки

Криптовалюту можно хранить на аппаратном кошельке - специальном девайсе, предназначенном для быстрого доступа к балансу. На них хранится ключ доступа, для чтения которого требуется их подключение к компьютеру. У подобного решения есть два весомых недостатка - гаджет нужно носить с собой и его нужно покупать в интернет-магазине, что влечет за собой дополнительные расходы.

Без физического устройства финансы будут недоступны вам. Это надежный и безопасный способ, который зачастую выбирают в том случае, когда требуется хранить много биткоинов без привлечения сторонних сервисов, которым вы не доверяете. Если гаджет сломается, то его можно будет восстановить, воспользовавшись особым кодом.

Тонкий клиент

Он занимает немного места, которое необходимо для хранения блокчейна. Он загружает лишь последние данные о финансовых операциях, что делает его простым и удобным в эксплуатации. При этом набор функции будет урезан.

Толстый кошелек

Это приложение для вашего ПК, в котором хранится весь блокчейн. Это приводит к тому, что оно занимает много места на накопителе, зачастую более 100 Гб и долго запускается. Зато вам будут доступны все функции, а работать будет комфортно даже при медленном интернете. Все блокчейн хранятся на жестком диске, поэтому нужно обеспечить хорошую защиту от вирусов. В противном случае злоумышленники могут воспользоваться лазейкой.

Как видите, создать bitcoin кошелек для хранения криптовалюты совсем несложно. Если, вы уже завели себе биткоин кошелек, но не знаете где купить криптовалюту. То вы легкость можете сделать покупку криптовалюты в нашем обменнике. У нас вы можете найти множество направлений с обменом биткоина, и выбрать наиболее удобный для себя.