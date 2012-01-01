Что такое пайер

Преимущества Электронной платежной системы

С помощью международной ЭПС, пользователи смогут переводить и получать деньги мгновенно. Компания была основана в 2012 году и за это время сумела прочно завоевать доверие людей. Мультифункциональный сервис Payeer работает по всему миру. К преимуществам данного платежного сервиса относят:

Анонимность. Верификация в системе абсолютно добровольная, Вы сможете использовать возможности сервиса пропустив процедуру регистрации и верификации, указав лишь адрес электронной почты.

Возможность осуществлять международные валютные операции. Платежной системой пользуются огромное количество людей по всему миру, популярность ЭПС объясняется высокой скоростью транзакций и выгодными условиями.

Отсутствие необходимости в регистрации. Пользователь сервиса может перевести деньги человеку, который не является зарегистрированным клиентом Пайер. Для осуществления перевода необходимо лишь указать телефонный номер или адрес электронной почты получателя. После внесения данных человеку придет сообщение с кодом и подробная инструкция в которой расписаны дальнейшие действия.

Максимально удобный для пользователей сайт. На фоне других электронных платежных систем, Пайер выделяется простым и современным дизайном сайта.

Хорошо продуманный функционал. Пользователей приятно удивит тот факт, что с помощью данной ЭПС можно не только проводить денежные переводы. В Payeer предусмотрены внутренний обменник и биржа, у клиентов есть возможность осуществлять онлайн платежи.

Безопасность. Разработчики ответственно отнеслись к этому вопросу, в системе предусмотрено несколько способов защиты. Вы можете обезопасить себя подключив контроль с помощью смс-оповещений, master key или электронной почты.

Универсальность. Пайер дает возможность пользователям пополнить баланс более чем 150 способами, Вы сможете выбрать наиболее подходящий.

К минусам системы относят достаточно ощутимые комиссии за перевод, которые взимаются с получателя, а не с отправителя. Комиссии за ввод/вывод средств тоже немаленькие.

Что такое payeer кошелек

Виртуальный кошелек - это Ваш личный счет в электронной платежной системе, на нем можно хранить валюту, а также криптовалюту. Завести кошелек очень легко, для этого нужно выполнить ряд простых действий. Перейдя на официальный сайт Payeer, Вы найдете кнопку “создать кошелек”, в специальной форме для регистрации нужно ввести действующий адрес электронной почты, далее нажать “зарегистрироваться”. На почту придет письмо с реквизитами, которые в дальнейшем будут использоваться для входа в личный аккаунт. Специалисты рекомендуют сохранить эти данные где-нибудь в надежном месте, их можно записать на бумагу. При потере этой информации, в дальнейшем будет очень сложно восстановить доступ к виртуальному кошельку. Как Вы видите - все предельно просто, создать электронное хранилище сможет даже начинающий пользователь. Узнать информацию о том, сколько денег можно хранить на payeer можно обратившись за консультацией в службу поддержки. Специалисты оперативно помогут решить возникшую проблему, а также ответят на все вопросы. Вы сможете пополнить бумажник с помощью банковских систем, терминалов, других платежных ресурсов, банковских карт, через телефон.