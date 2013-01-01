Хотите работать с криптовалютой? Нужно учить рабочий сленг!

Большинство современных профессий имеют собственные термины и определения. Они существенно упрощают коммуникацию между людьми сферы деятельности, помогают общаться при посторонних, не выдавая темы разговора и просто дают ощущение причастности к чему-то большему.

Криптовалютный мир не остался в стороне. Опытные инвесторы, в своих интервью, говорят какими-то странными словами. Новички тоже пытаются ими оперировать, но менее уверенно.

Хотите понимать язык профессионалов? Читать авторитетные издания и быстро схватывать суть? Мы поможем определиться с основными понятиями и упростим Вашу ориентацию “на местности”.

Изучаем терминологию

Начнем с основного термина в период падения стоимости криптовалют — hodl. Нашему человеку более привычно слышать “ходлить”. Чем ниже котировки, тем чаще звучит этот термин от самых ярых сторонников криптовалют.

Термин вошел в обиход в 2013 году. Родом он из популярного форума Bitcointalk и означает искреннюю веру в успешное будущее криптовалют. То есть, даже если сейчас цены пошли вниз, словосочетание “Я ходлю” означает “Я верю, что падение временное и не собираюсь распродавать баланс”.

FOMO— уникальное событие на рынке, способное оказать поразительный позитивный эффект на торговлю. Трейдеры так боятся его пропустить, что у многих это превратилось в “Синдром упущенной выгоды”.

Медведь— это значение перекочевало из фондового рынка. Означает трейдера, работающего на понижение курса. Они знают, как но понижении хорошо заработать.

BAGHODLER— любая валюта временами показывает спад. У трейдера есть выбор между: поддаться панике и немедленно продать активы или ходлить актив до изменения ситуации. Если ожидаемого исправления не случилось и инвестор потерял больше, чем мог потерять изначально, к нему применяется термин BAGHODLER.

All time hing— это наибольшая стоимость любой монеты за всю историю ее существования.

Кит— это инвестор с огромными финансовыми возможностями. Он способен повлиять на курс и положение любой валюты. Именно Китом называют инвестора, благотворно влияющего на становление валюты. Аналогом служит понятие “Медвежий Кит”. Эти ребята играют только на понижение.

Rekt— негативное понятие, означающее инвестора, потерявшего все сбережения. Торговлю не продолжить и не факт, что будет желание.

To the moon— резкий взлет стоимости криптовалюты. Значение появилось в 2017 году, когда стоимость новых валют быстро взлетала “до небес”.

Addy— открытый ключ. Его просят для перевода средств Вам не кошелек.

Памп и дамп— эти слова часто встречаются вместе, хотя имеют разные значения. Пампом называют массовую скупку активов, а дампом называют массовую распродажу.

Choyna— Это рабочее название Китая у трейдеров. Китай считается самой влиятельной страной для формирования и становления криптовалют.

ASHDRAKED— это резкая потеря всех средств трейдером. “Черная метка” в крипто-мире.

Лонг и шорт— понятие для длинной и короткой маржинальной позиции.

BTFD— приобретение валюты трейдером, когда ее цена достигает максимального понижения. Есть большая вероятность того, что цена снова подскочит и удастся заработать приличные деньги.

MCAP и OTC— первая аббревиатура означает капитализацию валюты. Вторая обозначает токены с низкой ликвидностью, не выставленные на биржевых площадках.

Shitcoin— невостребованные или абсолютно не интересные монеты для трейдеров.

Scam— сокращенное название мошеннического проекта. Как правило, это пародия на инвестиционную фирму с целью получение денег пользователей под обещание баснословных прибылей.

Swing— резкое движение цен в любую сторону.

Биток— излюбленное народное название первой криптовалюты Bitcoin.

WhitePaper— сборник плана, технологий, идей и всего самого важного для криптовалютных проектов. Чем лучше составлена Белая Книга, тем больше шансов получить инвестиции.

Даша— прекрасным женским именем окрестили криптовалюту Dahs. Разумеется, термин распространен среди языков славянской группы.

Ведро— отложенный ордер на приобретение актива.

Эфир— сокращенное название валюты Эфириум.

Хомяк—трейдер новичок на рынке торговли. Он считает, что все знает лучше всех и отказываются от советов опытных игроков. Часто звучит словосочетание “стричь хомяков”, означающее переход монет более опытным игрокам.

Chain— технология блокчейн.

Данного базового набора слов и фраз хватит для существенного облегчения ориентации в сложном потоке информации о криптовалютах. Обязательно выучите незнакомые слова и не стесняйтесь ими оперировать при других участниках рынка.