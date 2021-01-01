Как обменять Bitcoin на рубли?

Самая популярная криптовалюта в мире - это Биткоин. Да и самая дорогая. Не удивительно, что каждый, кто работает или хочет работать с криптомонетами, мечтает иметь в запасах биткоин. Но что делать, когда как раз Биткоин есть, а вот как обменять биткоины на рубли неизвестно, но очень нужно? Именно с этим вопросом мы дальше разберемся.

Курс Биткоина - вещь нестабильная. То он резко падает, то поднимается до огромных пределов, а то и вовсе стоит на месте (хоть и недолго). В первую очередь перед обналичиванием биткоинов нужно отследить самый выгодный курс. А также, найти надежный способ обмена.

На сегодня, перевести биткоины в рубли можно несколькими способами:

Воспользоваться специальным Биткоин-банкоматом. Способ конечно быстрый и достаточно безопасный, но уж очень неудобный и дорогой. Все потому, что таких банкоматов совсем немного. Наибольшее их количество в США, а вот в России их около 10 штук. Работа с банкоматом простая: просканировать QR-код биткоин-кошелька и ввести требуемые данные для обмена.

Торговые площадки - биржи. Основной недостаток - это довольно высокие комиссии и требуется предоставить документы для верификации.

Специальные площадки, разработанные для покупки и продажи Биткоинов. Этот способ может занимать длительное время. Ведь операция внесения биткоин на счет сервиса может длится до 14 дней. Да и лимита одного торгового предложения может быть недостаточно, а значит поиск выгодных условий также может занять определенное время.

Электронные платежные системы. Отметим, что счета, позволяющие хранить биткоин, имеют лишь единицы платежных порталов. Можно зачислить и на рублевый счет, но нужно учесть внутренний курс, комиссию и то, что такая сделка может занять до трех рабочих дней.

Онлайн-обменники. Такой вариант наиболее популярный для держателей криптоактивов. Главное выбрать надежный сервис.

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