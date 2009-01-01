Как перевести Bitcoin на Qiwi?

Разработчик bitcoin — Сатоши Накамото. Многие думают, что bitcoin «вырос» за несколько месяцев в 2017 году, но на самом деле он рос и обретал свою ценность с 2009 года (момента реализации и выхода), а мейнстрим появился позже, когда о bitcoin узнали везде. Тему криптовалют начали продвигать в интернете и интерес пользователей закономерен, ведь людей привлекают нововведения. Разработчик предложил вести обмен монетами без централизованного контроля, в электронном виде. Это буквально ломает представление человека о деньгах. Bitcoin — цифровая валюта, работающая исключительно в сети интернет. Она никем не контролируема и существует за счет работы миллионов компьютеров во всех уголках Земли, к которым подключены специальные программы для вычисления математических алгоритмов. Но если это деньги, значит их можно вывести со счета и потратить. В этой статье мы расскажем как вывести биткоины с кошелька blockchain на qiwi, так как именно Qiwi-кошелек является одним из самых популярных ресурсов для хранения денег.

Перевод через обменники криптовалют

Один из самых легких способов это сделать — воспользоваться обменным сервисом. Это достаточно безопасно и просто даже для не очень продвинутого пользователя, которому по началу сложно даются запутанные алгоритмы. Мы приведем пример обменного сервиса, принцип работы у подобных сайтов схожий. Если вам нужно перевести монеты bitcoin в другую валюту, к примеру, на QIWI-кошелек — потребуется выполнить несколько действий:

зайдите на сайт нашего обменника и в строке “отдаете” нажмите на валюту отдачи coin, а затем в списке ниже систему — bitcoin;

введите в строку то количество монет, которое хотите обменять (советуем проверить курс перед процедурой вывода монет, так как он ежедневно меняется);

затем в колонке “получаете” отметьте как валюту отдачи руб, после чего выберите систему — qiwi;

напишите свой E-mail и номер кошелька QIWI (убедитесь в правильности введенных вами данных);

кликните по строке “обменять сейчас”, после чего подтвердите перевод биткоинов с вашего кошелька на счет обменной платформы;

нажмите кнопку я оплатил и подождите, когда ваши деньги придут на счет QIWI.

Теперь вы знаете как перевести bitcoin на qiwi. Стоит отметить, что процедура не предполагает дополнительной регистрации, а это значительно уменьшает время, затраченное пользователем на обмен. Этот способ распространяется на bitcoin и на остальные криптовалюты, которых, к слову, сейчас очень много. Также, он работает и в обратную сторону, если вы хотите купить bitcoin используя средства с qiwi-кошелька.

При выборе обменного сервиса, стоит быть осторожным. В сети появились сайты-мошенники, которые маскируются под обменные пункты. Читайте отзывы (желательно на форумах или в социальных сетях, чтобы избежать поддельных комментариев), проверяйте как давно работает сайт и какая у него репутация среди пользователей, чтобы не стать жертвой интернет-аферы. Это обезопасит вас и ваши деньги. Наша обменная платформа гарантирует безопасность и выгодные условия обмена.

Криптовалюты с 2019 года набрали колоссальную популярность везде, где есть доступ к интернету и скоро покупка bitcoin будет для нас обыденным действием, как поход в магазин. Уметь правильно обращаться с таким новшеством — как никогда актуальная способность, которая облегчит вам жизнь.

Технологии и мир вокруг тебя идут вперед — не стоит отставать!