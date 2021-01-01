Как перевести деньги с Qiwi на карту Сбербанка?

Как вывести деньги с Киви Кошелька на банковскую карту Сбербанка России

Способов, как с qiwi перевести на карту сбербанка деньги, существует несколько. Самые популярные

через личный кабинет на сайте Киви;

с помощью sms-сообщения;

через обменник.

У каждого способа есть свои ограничения по сумме, комиссия, сроки зачисления денег.

Перевод с личного кабинета

Это самый простой способ, как перевести деньги с qiwi кошелька на карту сбербанка. Вся процедура выглядит следующим образом:

Пользователь авторизуется на сайте под своим логином и паролем. Переходит во вкладку «Перевести». Выбирает раздел «На банковскую карту». В открывшемся окне вводит номер карты, куда будут переведены деньги. Указывает сумму перевода, учитывая ограничения и комиссию системы. По желанию – можно указать комментарий к переводу. Нажимает кнопку «Оплатить». В открывшемся окне проверяет информацию о платеже, и подтверждает его, нажав на соответствующую кнопку.

Для подтверждения платежа пользователю на номер мобильного телефона поступит sms-сообщение с кодом. После введения текста из sms в соответствующую строку, остается только нажать кнопку «Подтвердить». Без этого последнего действия оплата не будет выполнена.

Таким способом, можно переводить деньги на карты платежных систем VISA, MasterCard, Maestro. Ограничения по таким переводам следующие: по России – до 600 000 рублей в месяц, в другую страну – до 150 000 рублей в неделю.

При выводе средств с Qiwi на карту Сбербанка удерживается комиссия в размере 2% от суммы перевода плюс 20 (40) рублей для переводов по России (в другие страны). Зачисление денежных средств на счет происходит в течение трех дней.

SMS-перевод

Этот вариант, как перевести деньги с карты сбербанка на qiwi кошелек, используется в том случае, если доступа к личному кабинету нет. Для вывода нужной суммы владельцу Кошелька Киви нужно отправить sms-сообщение на короткий номер 7494 со следующим текстом:

«1963 **** ххх», где 1963 – код ID VISA (стандартный), **** – 16-ти значный номер банковской карты, ххх – сумма перевода в рублях;

«21013 **** ххх», где 21013 – код ID MasterCard (стандартный), **** – 16-ти значный номер банковской карты, ххх – сумма перевода в рублях.

Данным способом выводить деньги на карту платежной системы Maestro невозможно. Комиссия сервиса Киви в данном случае составляет 2% от суммы перевода плюс 50 рублей. Также комиссию взимает и оператор сотовой связи (размер уточняйте у оператора).

Обменные платформы

Многие пользователи в вопросе как вывести деньги с qiwi на карту Сбербанка предпочитают пользоваться услугами обменников. Это сторонние сайты, которые просто выполняют функцию обмена валюты, не имея при этом своей платежной системы. В зависимости от обменника, комиссия за вывод денег со счета электронного кошелька на банковскую карту составляет от 4 до 15%.

Перед тем, как перевести с qiwi на карту сбербанка денежные средства, рекомендуется промониторить разные сервисы, чтобы выбрать максимально выгодные условия. На таких сайтах сразу есть калькуляторы, все расчеты можно произвести очень быстро: просто указываете сумму, которую хотите получить, а система просчитает, сколько это будет стоить. И наоборот: можно указать сумму, которая у вас есть, а калькулятор покажет, сколько денег будет зачислено на счет.

Сроки поступления денег на карту в среднем составляют от нескольких минут до пары дней.

Другие способы вывода денег с Киви на карту

Немного менее популярны, но все же актуальны и такие варианты:

на сайте Киви через системы денежных переводов CONTACT, «Юнистрим» и прочих;

на карту Visa Qiwi (заказывается на сайте через личный кабинет), и затем переводом с карты на карту;

в терминалах Киви через оплату услуг переводом на карту Сбербанка.

Также всю подробную информацию можно уточнить на официальном сайте или на горячей линии qiwi: как перевести на карту сбербанка, какие будут ограничения в каждом отдельном случае, лимиты, комиссия.