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Как получить перевод Юнистрим в Приват24?

01.01.1970
Как получить перевод Юнистрим в Приват24

Кратко о системе Юнистрим

С помощью сервиса можно:

  • Отправить деньги физическому лицу в России и за рубежом.
  • Перевести средства с одной банковской карты на другую.
  • Осуществить перевод со своей карты другому получателю, даже если у получателя нет счета в банке.
  • Перечислить деньги с баланса мобильного с условием выдачи их наличными.

Отправить платеж по системе Юнистрим можно двумя способами:

  1.  Наличными через пункт обслуживания.
  2.  Через сайт Юнистрим

Для перевода через сайт:

  • Выберите страну, где живет получатель.
  • Впишите сумму операции и выберите валюту. Сумма комиссии рассчитывается на сайте автоматически.
  • Укажите ФИО бенефициара.
  • Внесите в электронную форму фамилию, имя, контактные данные отправителя.
  • Укажите данные своей банковской карты.
  • Подтвердите операцию и сообщите контрольный номер человеку, которому предназначен платеж.

Если отправка осуществляется в стационарном пункте обслуживания, то все данные плательщик указывает в квитанции, а деньги вносит наличными.

Для получения средств человек, указан получателем, должен в пункте выдачи предъявить паспорт, сообщить контрольный номер, сумму и валюту операции. После идентификации личности деньги выдаются в полном объеме.

Получение перевода в Украине

До недавних пор получать переводы Юнистрим можно было и в Украине. Крупнейший украинский банк ПриватБанк предоставлял возможность отправить, и получить платеж несколькими способами:

  • В системе удаленного банкинга.
  • В банкомате или терминале.
  • В кассе отделения.

В связи с ухудшением украино-российских отношений, и введением ряда санкций, по состоянию на 2019 год такая возможность как получить перевод Юнистрим в Приват24 полностью отсутствует. Работа системы была запрещена постановлением НБУ в октябре 2016 года. Некоторое время Юнистрим успешно обходила санкции через партнера – британскую компанию Cell.int., однако с августа 2018 года такое сотрудничество было прекращено. Поэтому, если сейчас отвечать на вопрос: где можно получить перевод Юнистрим в Украине, то ответ будет однозначным – нигде. Даже на официальном сайте unistream.ru Украина в списке стран-получателей не значится.

Альтернативные способы перечисления средств

Тем не менее, существует способ отправить деньги с сайта Юнистрим на карту ПриватБанка – перевод по системе P2P. Для его осуществления:

  • На сайте https://unistream.ru/ кликните на вкладку «Переводы» и выберите вариант «С карты на карту».
  •  Укажите данные получателя.
  •  Отправителю следует вписать: номер своей карты, срок ее действия и код CVV/CVC2 и контактные данные плательщика.

Минимум можно перевести 100 рублей, а максимум – 75 тысяч. Отправка денег на карту ПриватБанка обойдется в 1,4% дополнительной комиссии плюс 40-150 рублей фиксированный тариф за операцию. Размер фиксированного тарифа зависит от того, к какой платежной системе принадлежит карта клиента ПриватБанка: Visa или MasterCard.

Помимо Юнистрим, перевести деньги из России в Украину можно следующими способами:

  • SWIFT платеж;
  • С помощью системы Western uniоn;
  • Через сервис P2P на различных сайтах. Самыми популярными сайтами являются send2ua и PaySend.
  • Пополнив электронный кошелек жителя Украины, а уже из кошелька возможен вывод на карту через электронный обменный пункт.
  • Через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

Таким образом, не смотря на официальный запрет Юнистрим в Украине, у пользователей остается возможность перечислить средства на карту ПриватБанка — через сайт Unistream. Такой способ удобен тем, что от получателя не требуется лишних манипуляций. Деньги зачисляются на счет в банке в течение 3-5 дней с момента отправления. Также можно использовать альтернативные способы перечисления средств.

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