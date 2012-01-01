О платежной системе Payeer

Payeer – платежная система, набирающая популярность среди владельцев электронных активов. Появилась она в 2012 году, благодаря усилиям разработчиков из столицы Грузии. Возможностями платформы активно пользуются владельцы электронных кошельков из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Для того чтобы открыть здесь кошелек, необходимо пройти обычную регистрацию. Важная особенность этого международного сервиса – возможность совершения переводов и платежей без идентификации.

Пополнить Payeer можно находясь в Казахстане и в других странах. Платежная система предоставляет свои услуги пользователям более чем в 200 государствах. Этот факт делает ее уникальным, доступным для всех инструментом, с помощью которого можно осуществлять транзакции.

Ряд преимуществ сервиса Payeer

У новой платежной системы есть ряд преимуществ:

Конфиденциальность. Чтобы пользователя Пайер мог проводить валютные операции, ему не обязательно проходить верификацию и регистрироваться. Система предусматривает возможность взаимодействия с клиентом, желающим сохранить анонимность. Безопасность. Никто не сможет отследить движение активов незарегистрированного пользователя платежной системы Payeer. Многофункциональность. Вы можете пополнять Пайер-кошелек и переводить с него средства, находясь в любой точке планеты. Если у вас есть доступ к Интернету, значит, и возможность осуществления любых операций с криптовалютой. Понятный функционал. Работать с системой легко, не нужно иметь специальные навыки. Используя услуги этой платежной системы, вы можете оплачивать товары или услуги в любое время режиме online. Большой выбор вариантов пополнения электронного кошелька. Редко блокируются аккаунты. Русскоязычный интерфейс.

А как пополнить Payeer в Казахстане?

Электронная платежная система Пайер предлагает возможность создания несколько видов валютных кошельков – долларовый, евровый, гривневый и рублевый.

Если вы зарегистрировали виртуальный кошелек на свое имя и думаете, как пополнить Payeer в Казахстане, воспользуйтесь услугами нашего сервиса. Вы сможете выполнить эту операцию на нашем сайте быстро и легко. Мы предоставляем своим клиентом самый простой и эффективный способ пополнения Пайер.

Важное преимущество сервиса в том, что операции может осуществлять даже незарегистрированный пользователь. Чтобы воспользоваться услугами платформы, не обязательно создавать аккаунт – можно просто выбрать необходимое направление обмена, зарегистрировать заявку и провести операцию.

Интерфейс нашего сервиса простой и доступный для понимания. Однако если у вас появятся вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью в наш контактный центр. Квалифицированные операторы чата предоставят полную информацию по интересующей теме.

Через наш онлайн-обменник вы можете пополнить цифровой кошелек Пайер, отправив деньги с карт многих финансовых институтов, к примеру, с карты Народного Банка Казахстана, Казкоммерцбанка и т.д.

Средства будут зачислены практически мгновенно. Комиссия за совершение транзакции минимальная.

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