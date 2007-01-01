Как пополнить Perfect Money в Украине?

Особенности Перфект Мани

Электронная платежная система стартовала в 2007 году, она успешно работает уже 12 лет. Перфект Мани остается одним из самых успешных сервисов для работы с денежными активами. Функционал системы предоставляет возможность пользователям оперировать валютными активами: Вы можете получать/переводить деньги, расплачиваться через Интернет, хранить на кошельке свои сбережения, получая при этом дополнительный процент. В Перфект Мани отсутствует ограничение на регистрацию, ЭПС поддерживает 22 языка. С помощью сервиса Вы сможете:

принимать платежи и переводить деньги;

проводить взаиморасчеты;

совершать покупки и платежи в онлайн режиме через интернет;

оформлять систематические фиксированные платежи;

получать кредиты внутри системы;

хранить свои сбережения.

Разработчики сервиса постарались сделать работу с Perfect Money максимально комфортной для пользователей, функционал ЭПС предельно прост. Пользователи электронной платежной системы могут проводить все платежи в автоматическом режиме, приятным бонусом являются низкие комиссии. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с вопросом как пополнить перфект мани в Украине, то Вы всегда сможете обратиться за ответами в службу поддержки, специалисты работают в режиме 24/7. Верификация в системе не обязательна, но она дает определенные преимущества, например, такие как сниженная комиссия за проводимые транзакции. Комиссионный сбор для верифицированных пользователей составляет 0,5 процентов. К преимуществам ЭПС относят:

Оперативность. Проводимые транзакции осуществляются в считанные минуты. Огромное количество ресурсов-посредников с которыми взаимодействует Perfect Money. Отсутствие каких-либо лимитов на проведение валютных операций. Низкие комиссии и начисление годового процента на денежный остаток. Наличие Партнерской программы.

Решив воспользоваться услугами данного платежного сервиса, Вы можете не беспокоится о личной безопасности. Система состоит из трех этапов — это смс-авторизация, кодовая карта, IP-проверка, все настройки можно регулировать в индивидуальном порядке. К недостаткам Perfect Money можно отнести фактор необратимости, совершенные операции нельзя аннулировать, тем самым вернув свои деньги.

Регистрация

С регистрацией справится любой пользователь ПК, так как процедура стандартная и абсолютно ничем не отличается от какой-либо другой подобной. На официальном сайте перейдя в специальный раздел, Вы увидите регистрационную форму, в которую нужно внести свои данные. Вписываемая информация должна быть достоверной, иначе, в будущем могут возникнуть проблемы с восстановлением доступа. Проходить верификацию или нет — решать только Вам, В Перфект Мани данная процедура не является обязательной.

Пополнение и вывод

В Украине существует несколько способов вывода активов и пополнения электронного кошелька — это терминалы, интернет-банкинг, обменные платформы, криптовалютные биржи, система E-Voucher.

Итак, прежде чем выбрать обменную платформу Вам нужно обратить внимание на репутацию ресурса. О доверии пользователей к нашему обменнику говорят многочисленные положительные отзывы. Мы предлагаем выгодные условия работы с нами, повышенный уровень безопасности. Чтобы провести транзакцию нужно лишь выбрать подходящее обменное направление и нажать кнопку “Обмен”. Процедура регистрации не обязательна.