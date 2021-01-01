Как вывести Bitcoin на Приват24?

В чем выгода перевода на Приват24?

Приват24 — это интернет-банкинг популярного банка в Украине. Такое себе отделение банка в онлайн-формате. Система позволяет проводить множество различных платежей — оплачивать счета и услуги, открывать или погашать кредиты, открывать и пополнять депозиты, заниматься благотворительностью, переводить деньги другим пользователям и другие подобные операции. И это все доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Здорово звучит, правда?

Но вот работы с криптовалютой напрямую нет. Не получится вот так просто создать биткоин счет в системе и перевести свои биткоины. Нужно искать другие пути.

Самым оптимальным решением для вывода цифровой монеты на Приват24 является обменный пункт DBChange.ru.

Почему нам можно доверять?

Если для Вас имеют значения такие качества как скорость транзакции, безопасность и выгодные курсы, тогда Вы попали по адресу. Мы предоставляем нашим клиентам самые выгодные условия сотрудничества, поддержку компетентных работников по любому вопросу и главное — высокий уровень защиты данных.

Вы с легкостью сможете совершить покупку/продажу, ввод/вывод или обмен криптовалюты, электронных активов или фиатных денег. Для этого Вам не понадобится много времени, а также приятно порадуют актуальные курсы и минимальные комиссионные.

Как вывести биткоины на Приват24: пошаговая инструкция

Перейдя на титульную страницу сайта DBChange.ru нужно выполнить следующие действия:

Выбрать валютное направление — Bitcoin BTC-Приват24. Система сама переведет Вас на страницу заполнения заявки. В полях нужно указать сумму перевода, номер денежной карты и фамилию имя отчество владельца. После ввода суммы произойдет автоматическая конвертация и Вы сразу сможете увидеть, какая сумма будет перечислена. После введения данных будет предложено ознакомиться с договором по предоставлению услуг. Свое согласие нужно подтвердить отметкой в соответствующем поле. Повторно проверить все введенные данные и оплатить заявку. После всех действий будет доступна страница, где можно отслеживать статус заявки.

Операция проводится при участии оператора и занимает всего от 5 до 30 минут. Для успешного перевода в сети Биткоин требуется 3 подтверждения.

Преимущества DBChange.ru

Наши преимущества такие:

высокая скорость обработки заявок на обмен — от 5 до 30 минут;

высококвалифицированная и отзывчивая команда службы поддержки;

работа без посредников;

выгодные курсы;

безопасные транзакции и высокая защита данных;

большие запасы валют, которые регулярно пополняются;

действующая реферальная программа.

DBChange.ru — надежный пункт обмена валют, который сотрудничает с крупными электронными платежными площадками и популярными банками России и Украины. Сервис позволяет проводить операции по купле-продаже, вводу-выводу фиатных и электронных денег, а также криптовалют. Возникают вопросы о возможности конвертировать криптовалюту на реальные деньги, при этом не переплачивать? DBChange.ru предложит Вам самые оптимальные решения! Убедитесь в этом сами.

Желаем хорошего дня!