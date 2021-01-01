Возможности системы

Клиенты Payeer могут проводить большое количество валютных операций с его помощью. Разработчики создали максимально понятный для пользователей дизайн и функционал. Мы можем выделить такие особенности ЭПС:

Анонимность. Пользователю не обязательно регистрироваться в системе чтобы использовать ее возможности. Указывать личную информацию не нужно, достаточно лишь внести адрес электронной почты. Клиентские аккаунты Пайер не блокируются. Незарегистрированные пользователи ЭПС могут получать средства. При переводе указывается электронная почта получателя, на нее придет логин и пароль от виртуального кошелька, на который были перечисленны деньги. Владельцы интернет-проектов или магазинов могут привязать электронный кошелек Payeer на который будут поступать клиентские платежи. С помощью платежной системы вы сможете моментально проводить конвертацию и вывод активов. Система выделяется высоким уровнем безопасности. При желании вы сможете подключить смс-уведомления, при авторизации на телефон будут приходить сообщения. Пользователи Payeer могут заказать именную пластиковую карту MasterCard. С ее помощью вы сможете снимать деньги через банкомат в любом уголке мира. Сама банковская карточка бесплатна, однако за доставку придется заплатить. Доставка займет от 2 до 3 недель. Для верифицированных пользователей отсутствуют лимиты на вывод средств. В платежной системе Пайер предусмотрена партнерская программа, привлекая новых пользователей можно получить неплохой дополнительный доход.

Регистрация виртуального кошелька предельно проста. В отличие от привычной всем процедуры в форму не нужно вводить лишнюю информацию. От будущего клиента ЭПС требуется ввести актуальный адрес электронной почты, капчу и на этом о процедуре регистрации можно забыть. Очень важно сохранить сгенерированный системой пароль и логин, так как без них в дальнейшем будет сложно восстановить доступ к кошельку.

Как вывести деньги с payeer на карту сбербанка

Вывод активов с виртуального кошелька Пайер не займет много времени. После авторизации в системе, пользователю нужно выбрать подходящий раздел, а именно “Вывести средства”, далее вносятся сумма и номер расчетного счета. Вы можете провести транзакцию с помощью обменной платформы. Клиенты нашего сервиса могут рассчитывать на высококлассное обслуживание, безопасность, анонимность, маленькие комиссии, максимально выгодные условия и курсы, большие резервы. Наш ресурс поддерживает большое количество обменных направлений. При желании сохранить свою анонимность, можно пропустить процедуру регистрации.

Существуют и другие способы, с помощью которых клиент сможет вывести деньги: