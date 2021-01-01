Как вывести деньги с Payeer на карту Сбербанка?
Возможности системы
Клиенты Payeer могут проводить большое количество валютных операций с его помощью. Разработчики создали максимально понятный для пользователей дизайн и функционал. Мы можем выделить такие особенности ЭПС:
- Анонимность. Пользователю не обязательно регистрироваться в системе чтобы использовать ее возможности. Указывать личную информацию не нужно, достаточно лишь внести адрес электронной почты. Клиентские аккаунты Пайер не блокируются.
- Незарегистрированные пользователи ЭПС могут получать средства. При переводе указывается электронная почта получателя, на нее придет логин и пароль от виртуального кошелька, на который были перечисленны деньги.
- Владельцы интернет-проектов или магазинов могут привязать электронный кошелек Payeer на который будут поступать клиентские платежи.
- С помощью платежной системы вы сможете моментально проводить конвертацию и вывод активов.
- Система выделяется высоким уровнем безопасности. При желании вы сможете подключить смс-уведомления, при авторизации на телефон будут приходить сообщения.
- Пользователи Payeer могут заказать именную пластиковую карту MasterCard. С ее помощью вы сможете снимать деньги через банкомат в любом уголке мира. Сама банковская карточка бесплатна, однако за доставку придется заплатить. Доставка займет от 2 до 3 недель. Для верифицированных пользователей отсутствуют лимиты на вывод средств.
- В платежной системе Пайер предусмотрена партнерская программа, привлекая новых пользователей можно получить неплохой дополнительный доход.
Регистрация виртуального кошелька предельно проста. В отличие от привычной всем процедуры в форму не нужно вводить лишнюю информацию. От будущего клиента ЭПС требуется ввести актуальный адрес электронной почты, капчу и на этом о процедуре регистрации можно забыть. Очень важно сохранить сгенерированный системой пароль и логин, так как без них в дальнейшем будет сложно восстановить доступ к кошельку.
Как вывести деньги с payeer на карту сбербанка
Вывод активов с виртуального кошелька Пайер не займет много времени. После авторизации в системе, пользователю нужно выбрать подходящий раздел, а именно “Вывести средства”, далее вносятся сумма и номер расчетного счета. Вы можете провести транзакцию с помощью обменной платформы. Клиенты нашего сервиса могут рассчитывать на высококлассное обслуживание, безопасность, анонимность, маленькие комиссии, максимально выгодные условия и курсы, большие резервы. Наш ресурс поддерживает большое количество обменных направлений. При желании сохранить свою анонимность, можно пропустить процедуру регистрации.
Существуют и другие способы, с помощью которых клиент сможет вывести деньги:
- Вывод через другие ЭПС. Для успешного проведения транзакции нужно лишь указать сумму и телефонный номер. Специалисты рекомендуют предварительно изучить условия проведения сделки, размер комиссии и т.д.
- Вывод через мобильный телефон. Это один из самых простых способов, указывается номер пополняемого телефона, сума перевода, далее подтверждается транзакция.
- Банковский перевод. В данном методе есть некоторые сложности, осуществить банковский перевод смогут только верифицированные пользователи. В форму нужно внести персональные данные получателя, банковские реквизиты, почтовый адрес и прочее.