Вход
Пн. — Сб. с 10:00 до 21:00
Вс. - свободный график
[email protected]
@dbchangeru
EN
Статус оператора: online

Как вывести деньги с Qiwi-кошелька на банковскую карту?

13.02.4400
Логотип QIWI

Появление электронных платежных систем гораздо облегчило управление личными финансами. Здорово иметь возможность оплачивать счета, отправлять платежи в любую точку планеты, покупать товары и услуги в комфортных условиях, не покидая офиса или дома, при этом практически мгновенно. Чаще всего, такие сервисы являются коммерческими организациями и взимают определенный процент, как плату за обслуживание и защиту счетов.

Платежный портал Киви один из самых популярных, в особенности для жителей РФ. Свою большую клиентскую базу система наработала благодаря широкому спектру предоставляемых услуг, быстрым транзакциям и понятному интерфейсу. Ресурс Киви пользуется большим спросом у миллионов пользователей, однако, многие из них по-прежнему не имеют представления, как снять деньги с киви кошелька.

Чтобы вывести деньги с киви есть несколько способов. Можно с киви кошелька перевести деньги на карту или на личный счет банка, а также воспользоваться услугами сервисов для денежных переводов.

Пользоваться сервисами для денежных переводов - это довольно популярный способ обналичить средства с киви-бумажника. ЭПС в партнерстве с несколькими известными такими системами, достаточно выбрать только подходящую. Этот вариант - отличный способ получить наличку, но при этом довольно дорогой и имеет ограничения по сумме.

Вывести деньги с киви можно также переведя их на Ваш банковский счет. Все просто, заполняете форму, выбираете нужный банк и отправляете. Отметим, что в таком случае тоже взимается приличная комиссия, есть ограничения по суммам и затраты по времени (до 3-х рабочих дней). А еще вывод средств в некоторые страны невозможны и нужно искать обходные пути.

Пожалуй, со всех запросов по выводу денег с киви бумажника, самый популярный - как можно с киви кошелька перевести деньги на карту. По факту, перевод возможен на карту любого банка, достаточно знать ее номер. Также присутствуют ограничения и соответственно, комиссии. Важный момент: для России плата за перевод чуть ниже, нежели для вывода на территорию других стран.

Еще система Киви сотрудничает с Visa, что дает возможность выпуска трех видов карт - виртуальная, обычная пластиковая и предоплаченная. Пластиковая карта ничем не отличается от привычных банковских, только привязана она в данном случае к электронному киви-бумажнику. Оформление такой карты дает возможность снимать средства на территории РФ и других стран, где поддерживается работа этого ресурса. Оформить карту может как резидент, так и нерезидент, но в последнем случае это сделать гораздо труднее, нежели для резидентов.

Вывести деньги с виртуальной карты также возможно. Опять таки, чтобы это сделать, нужно воспользоваться специальным сервисом денежных переводов и займет это около недели (3-5 рабочих дней).

Все способы позволяют вывести средства, но есть еще один метод, как с киви перевести на карту, на счет в банке или на другие платежные системы - воспользоваться нашим онлайн-обменником dbchange.ru. С нами Вы можете не только перевести деньги с киви на карты и счета банков, но и обменять их на криптовалюту, другие цифровые деньги или получить наличные на руки. И это не единственное направление, которое доступно на нашем обменнике.

Dbchange.ru - это гарантия быстрых, выгодных и безопасных переводов в более чем 500 популярных валютных направлениях! Мы предоставляем самые выгодные тарифы на сегодня, при этом без скрытых платежей и заоблачных комиссий. Все операции анонимны, достаточно лишь минимальных данных для совершения транзакции. Для Вас всегда работает отзывчивая и компетентная служба поддержки, которая готова помочь в любой ситуации. Для зарегистрированных пользователей всегда работает партнерская программа, так что Вы всегда можете дополнительно зарабатывать.

Мы всегда рады Вас видеть. Желаем хорошего дня!

Похожие новости
Bitcoin будет круче, чем Apple
01.01.1970
Прогнозы экспертов о будущем криптовалют
01.01.1970
Цена биткоина: Новый исторический максимум
01.01.1970
Популярные направления обмена
Bitcoin BTCСбербанк RUB Bitcoin BTCQIWI RUB RUB QIWI RUB RUBBitcoin BTC Bitcoin BTCПриват24 UAH Bitcoin BTCAlfa Bank RUB Bitcoin BTCTinkoff RUB Bitcoin BTCRUB Visa Mastercard RUB Bitcoin BTCUAH Visa Mastercard UAH Bitcoin BTCНаличные USD USD Bitcoin BTCНаличные RUB RUB Ethereum ETHQIWI RUB RUB QIWI RUB RUBEthereum ETH Ethereum ETHRUB Visa Mastercard RUB Ethereum ETHНаличные RUB RUB Tether USDTНаличные USD USD Tether USDTНаличные RUB RUB