Как вывести деньги с Qiwi-кошелька на банковскую карту?

Появление электронных платежных систем гораздо облегчило управление личными финансами. Здорово иметь возможность оплачивать счета, отправлять платежи в любую точку планеты, покупать товары и услуги в комфортных условиях, не покидая офиса или дома, при этом практически мгновенно. Чаще всего, такие сервисы являются коммерческими организациями и взимают определенный процент, как плату за обслуживание и защиту счетов.

Платежный портал Киви один из самых популярных, в особенности для жителей РФ. Свою большую клиентскую базу система наработала благодаря широкому спектру предоставляемых услуг, быстрым транзакциям и понятному интерфейсу. Ресурс Киви пользуется большим спросом у миллионов пользователей, однако, многие из них по-прежнему не имеют представления, как снять деньги с киви кошелька.

Чтобы вывести деньги с киви есть несколько способов. Можно с киви кошелька перевести деньги на карту или на личный счет банка, а также воспользоваться услугами сервисов для денежных переводов.

Пользоваться сервисами для денежных переводов - это довольно популярный способ обналичить средства с киви-бумажника. ЭПС в партнерстве с несколькими известными такими системами, достаточно выбрать только подходящую. Этот вариант - отличный способ получить наличку, но при этом довольно дорогой и имеет ограничения по сумме.

Вывести деньги с киви можно также переведя их на Ваш банковский счет. Все просто, заполняете форму, выбираете нужный банк и отправляете. Отметим, что в таком случае тоже взимается приличная комиссия, есть ограничения по суммам и затраты по времени (до 3-х рабочих дней). А еще вывод средств в некоторые страны невозможны и нужно искать обходные пути.

Пожалуй, со всех запросов по выводу денег с киви бумажника, самый популярный - как можно с киви кошелька перевести деньги на карту. По факту, перевод возможен на карту любого банка, достаточно знать ее номер. Также присутствуют ограничения и соответственно, комиссии. Важный момент: для России плата за перевод чуть ниже, нежели для вывода на территорию других стран.

Еще система Киви сотрудничает с Visa, что дает возможность выпуска трех видов карт - виртуальная, обычная пластиковая и предоплаченная. Пластиковая карта ничем не отличается от привычных банковских, только привязана она в данном случае к электронному киви-бумажнику. Оформление такой карты дает возможность снимать средства на территории РФ и других стран, где поддерживается работа этого ресурса. Оформить карту может как резидент, так и нерезидент, но в последнем случае это сделать гораздо труднее, нежели для резидентов.

Вывести деньги с виртуальной карты также возможно. Опять таки, чтобы это сделать, нужно воспользоваться специальным сервисом денежных переводов и займет это около недели (3-5 рабочих дней).

Все способы позволяют вывести средства, но есть еще один метод, как с киви перевести на карту, на счет в банке или на другие платежные системы - воспользоваться нашим онлайн-обменником dbchange.ru. С нами Вы можете не только перевести деньги с киви на карты и счета банков, но и обменять их на криптовалюту, другие цифровые деньги или получить наличные на руки. И это не единственное направление, которое доступно на нашем обменнике.

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