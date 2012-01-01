Какие форматы бывают у биткоин-адресов?

Legacy-адрес: особенности, пример

Legacy – это формат адреса, который определяет, что он был унаследован от первоначальных адресов Биткоин, которые поддерживал с момента своего создания. Эти типы адресов также известны как P2PKH. Когда появились биткойн-нововведения, адреса были слегка изменены, назначив новый формат новым пользователям, однако те, кто имел (или имеют) оригинальные биткоин-адреса, могут продолжать использовать их без каких-либо проблем, так как были сделаны соответствующие адаптации.

Как определить, что перед вами именно адрес Legacy? Это очень легко, вам просто нужно посмотреть, как он начинается. Адреса кошельков, принадлежащих Bitcoin Legacy, то есть тех, которые унаследованы от оригинального Bitcoin, начинаются с цифры 1 и соответствуют формату P2PKH, что означает Hash Pay To PubKey. Например, 1BUrDeWstWetqBFn5Au8m4JFg2xJaKVN4.

Формат Legacy: части адреса

Уникальный адрес в своем составе может иметь от 26 до 36 символов – это, так называемые, 160-битные хэштеги ECDSA ключевой пары (ключ открытого типа). После того, как появились SegWit-адреса, Legacy получили статус «Старые», хотя их эффективность никогда не ставилась под сомнения.

В биткойн-адрес стандартного типа входят следующие части:

префикс;

публичный ключ, который был сгенерирован посредством использования по отношению к приватному ключу алгоритмов RIPEMD и SHA256;

контрольный размер суммы.

Что влияет на количество знаков в биткоин-адресах?

Иногда, в процессе преобразования приватного ключа первыми в выданном результате стоят нули. Они автоматически исключаются из адреса формата legacy, следовательно, сам адрес будет на определенное количество символов короче. Как результат, биткоин-адрес может выглядеть, как 34-символьный код или как 20-символьный.

Способы шифровки частей адреса legacy

Каждая часть адресов legacy поддается процессу шифрования по системе кодирования Base58Check. Данная система предоставляет надежную защиту от опечаток. Символы – это латинский алфавит. В шифровке адреса никогда не будут упоминаться такие символы, как «строчная L», «i», «о», «0», «-», «+», «/». Система подразумевает использование только 58 символов, среди которых: 123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz.

P2SH: особенности биткоин-адреса

P2SH - это новый тип адреса биткоинов, который был представлен, как часть предложения 16 по улучшению биткоинов (BIP 16) в начале 2012 года. Адреса P2SH могут быть защищены более сложными алгоритмами, чем традиционные адреса биткоинов.

В отличие от традиционных адресов биткоинов, которые защищены одним ключом ECDSA, адреса 2 из 3 защищены тремя ключами ECDSA. Внесение средств на адрес 2-из-3 аналогично внесению средств на стандартный биткойн-адрес. Однако для вывода средств с адреса 2-из-3 необходимо подписать как минимум 2 из 3 ключей.

Использование адреса 2 из 3 дает несколько преимуществ:

Вы можете дать доверенному лицу единый ключ для окончательного одобрения транзакций, не позволяя им инициировать транзакции только на ваши средства. Вы можете потерять ключ, но не потерять доступ к своим средствам. Вы можете поделиться ключом с несколькими доверенными сторонами, которые по отдельности не могут получить доступ к вашим средствам, но могут, если они работают вместе.

SegWit: особенности биткоин-адреса

SegWit – это метод, изобретенный доктором Питером Вийем для уменьшения размера блоков блокчейна и, таким образом, для ускорения времени отклика транзакций. Это делается путем полного отделения цифровой подписи от остальной части блока, отсюда и название Segregated Witness, поэтому цифровая подпись будет оставаться отдельным элементом внутри цепочки блоков, не влияя на размер блока и, следовательно, на время выполнения и проверки транзакций.

Адреса SegWit начинаются с номера 3 или заканчиваются аббревиатурой bc1. Адрес может состоять из 90 символов, чаще всего встречаются 42-символьные, при этом используется либо нижний, либо верхний регистр.

Части адреса:

легко-читаемая человеком часть;

разделитель (1);

данные и контрольная сумма.

Пример, bc1uf5tdn87k2uz7r2kl5zrfww362ch3746lq5vse7.

Bech32-адреса: преимущества и недостатки

Новые адреса стали короче, при этом уровень защиты от возникновения ошибок – выше. Среди остальных преимуществ:

ниже комиссия за отправку;

высокая скорость обработки.

Единственный недостаток адресов SegWit – это то, что они еще не поддерживаются всеми кошельками.

Перевод биткоинов с legacy на SegWit-адрес

Legacy – это первая версия адреса Биткоин, следовательно, все последующие версии сохранили совместимость. Как результат, переводить средства между данными адресами можно без проблем. Как показывает практика, иногда трудности возникают при попытках осуществить перевод с адреса legacy на bc-1 адрес, а новый формат, по сути, еще не поддерживается торговой площадкой. А в обратном случае средства курсируют без сложностей.

bc1-адреса: обозреватели отслеживания

со специальной страницы Биткойн Вики удобно отслеживать процедуру адаптации биткоин-адресов. Сегодня индексируются обозреватели блоков: BTC.com, Apirone.com, Blockstream.info и другие. Стоит отметить, что индексирование не поддерживает blockchain.info.