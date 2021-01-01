Конец майнинга: может ли быть вообще? Если да, что дальше?

Когда мы говорим о майнинге, большинство сразу ассоциирует его с добычей новых монет. Разумеется, первой мыслью приходит “А что делать, когда запас для добычи иссякнет?”

Неужели производственный мощности ферм будут простаивать и уже сейчас нет смысла создавать производственные комплексы? Особенно остро становятся вопросы у криптовалютных инвесторов. Им неясно, как отреагирует рынок на окончание добычи и что будет с их вкладами?

Что будет после добычи последней монеты? Как будут использоваться вычислительные мощности? Как должны повести себя курсы криптовалют? Ответы далее по тексту!

Возможен ли вообще конец майнинга?

Сам майнинг предназначен для реализации математических вычислений на компьютерных мощностях. В итоге, должен получиться правильный хеш. Хеш образуется в блок, а майнер, за получение корректного результата, получает в награду монеты криптовалюты.

В большинство криптовалют изначально заложен максимум добычи. Когда монеты иссякнут, за расшифрованный хеш монеты перестанут приходить. Беда в том, что без расшифровки хеша невозможны криптовалютные транзакции, а будет ли интересно майнерам, без новых монет, продолжать эксплуатацию и поддержку оборудования?

Иными словами, если прекратятся расчеты, криптовалюта умрет. Получается, если держатель и пользователи крипто-монет хотят развития инфраструктуры, им придется поддерживать майнеров самостоятельно.

Возможное развитие для майнеров

Сейчас уже определено три примерных сценария развития событий:

Самый негативный сценарий — майнинг станет невыгодным. Это грозит: если эмиссия криптовалют требует майнинга, материнские компании будут заниматься самостоятельно; эмиссионные криптовалюты через майнинг обесценятся; Относительно приемлемый сценарий — переход майнеров на еще не исчерпавшиеся криптовалюты. Лучший вариант — сеть пользователей осознает, что майнеры без поддержки не смогут и не захотят работать. Они возьмут содержание майнеров на свои плечи, взамен получая дальнейшую поддержку оборота криптовалют.

В итоге, либо пользователи будут платить, либо майнеры перейдут в смежные отрасли или вообще распродадут имеющиеся мощности.

Чем грозит уход майнеров из системы?

Давайте разберем, с чего вообще могут зарабатывать майнеры? Сейчас основной доход генерируется от продажи крипто-монет. Вторая статья доходов — комиссии от транзакций.

К сожалению, комиссия с переводов является больше интересным бонусом, чем заработком. Сейчас она не сможет даже в ноль вывести работу майнеров. То есть, в случае прекращения получения дохода от новых монет, пользователям придется поднимать суммы комиссии.

Последствия отказа майнеров от работы:

Прекращение проведения транзакций. Даже сейчас, самая популярная криптовалюта Биткоин требует 10 минут на проведение транзакций. Огромные мощности промышленных ферм тратятся на поддержку сети. Крупные игроки уйдут, но одиночки останутся. Им может хватить комиссий, но скорость транзакций замедлится. Сейчас работают над программным ускорением алгоритмов. Снижение надежности сети. Сейчас ни одна большая ферма не может существенно повлиять на рынок из-за большого количества игроков. Если останутся одиночки, испортить жизнь которым будет достаточно просто. Упадок доверия пользователей и снижение курсов. Если инвесторы перейдут на более надежные инструменты, денег обычных пользователей не хватит, чтобы поддерживать стоимость монет.

Последствия завершения эмиссии для рынка

Только решения криптовалютного сообщества могут повлиять на дальнейшую судьбу рынка. Теоретически, есть несколько путей:

Рост курса криптовалют. Если монеты будут слишком востребованы, а количество уже ограничено и больше монет не станет, ценность каждой будет расти. Высокие комиссии и рост транзакций станут причиной концентрации монет у больших майнеров. Может случится так, что цену криптовалютам будут задавать несколько игроков, а не рынок. Переход на PoS и прочие алгоритмы, без участия майнеров. Потеря такого количества участников сильно ударит по курсу. Только востребованность валют сможет выровнять цены.

На что рассчитывать инвесторам?

Как видите, если инвестор работает в долгосрочную перспективу, ему необходимо учитывать скорость добычи монет и срок, когда эмиссия закончится. Сеть держится на выгоде майнеров. Выгода окончится и на рынке начнутся проблемы.

Вполне возможно, что будет разработана альтернатива участия майнеров и сейчас такие работы ведутся. Все осознают проблему и понимают, что поиск решения необходимо поставить в приоритет.