Криптовалюта, как она работает и нужно ли её покупать?

Криптовалюта - это виртуальные деньги. Если фиатные деньги можно потрогать, то криптовалюта не имеет физического выражения. Виртуальные деньги обладают отличительной чертой, их невозможно подделать, невозможно отменить покупку после оплаты.

Криптовалюту можно обменять на фиатные деньги через онлайн-обменники, биржи или другие сервисы.

Самые популярные виды криптовалют

Наибольшим спросом среди трейдеров и криптоинвесторов пользуются такие цифровые валюты:

Bitcoin или Биткоин . На сегодняшний день это самая популярная криптовалюта, о которой знают все. Биткоин появился впервые в 2009 г. Капитализация биткоина составляет более $71 млрд и с каждым днём эта цифра растет. Количество выпускаемых биткоинов ограничено и составляет 21 млн единиц;

Ethereum (ETH) или Эфириум. Вторая валюта после биткоина. Быстро растёт в цене и, возможно, в скором времени сравняется с биткоином. Отличительная черта — это выполнение умных контрактов;

Ripple (XRP) Её используют в системе валовых расчетов. Появилась на рынке в 2012 году. С её помощью можно сделать перевод в любую точку мира за 2-4 секунды при этом взимается минимальная комиссия. Благодаря этому Ripple очень ценится банками;

Bitcoin Cash . Можно назвать её аналогом биткоина. Единственное её отличие то, что она торгуется под тикером BCC;

IOTA . У этой валюты не взимается комиссия за транзакции. Отличительной чертой является, что участники не делятся на валидаторов и пользователей. Валюта только набирает популярность, но торговые площадки пока не спешат включать её в листинг.

Почему стоит покупать криптовалюту?

Стоит ли покупать криптовалюту? Данным вопросом задаются многие, поэтому давайте рассмотрим основные преимущества электронных денег:

Возможность оплаты в будущем . Уже сегодня многие магазины и компании принимают к оплате биткоин или другие криптовалюты. С каждым днём всё больше услуг можно оплатить виртуальными деньгами;

Надежность . Все транзакции, совершенные криптовалютой, защищены, потому что виртуальны. Например, биткоин использует 34 значный код, состоящий из цифр, заглавных и строчных букв. Подделать такой код очень непросто;

Анонимность . Большинство криптовалют можно купить, не предъявляя паспорт, например, в онлайн-обменнике. Транзакции также совершаются с использованием специального кода;

Минимальная комиссия или её отсутствие . В отличие от фиатных денег комиссия за транзакции криптовалютой минимальны. Благодаря этому виртуальные деньги становятся популярней

Блокчейн . Благодаря ему не нужно хранить деньги на счёте в банке, что не очень надёжно. Блокчейн позволяет обезопасить ваши деньги и предоставить к ним доступ в любой момент;

Стабильность . Если раньше криптовалюта вызывала лишь недоверие, то в последние годы она демонстрирует стабильность;

Повышение цены . С каждым годом цены на виртуальные деньги повышаются. Тот, кто приобрел валюту раньше уже выиграл в цене;

Невозможность уничтожения . Если фиатные деньги могут обесцениться или их просто можно потерять, то криптовалюта не подвержена таким изменениям.

Где можно купить криптовалюту?

Есть несколько способов приобретения виртуальных денег. Наиболее популярные:

Через посредника . Если вы не хотите разбираться в тонкостях онлайн-обменников или обращаться на биржи, то можно заказать криптовалюту у посредника. Вы произведете оплату, а продавец отправит валюту. Единственный минус — это возможность мошенничества. Вы отправите деньги, но ничего не получите взамен;

Telegram . На Telegram каналах продают биткоин или другие валюты. Удобный способ, но можно встретить афериста. К тому же процент от такой сделки составит 5%;

Биржи . Это быстрый и безопасный способ, в отличие от прежних. Минимальная комиссия, всего 0,1%. Надёжный способ, но нужно предъявлять документ, удостоверяющий личность;

Биткоин-банкоматы . Довольно новый способ в России. Высокая комиссия, от 8,9%. Найти такой банкомат очень сложно. К тому же продавать криптовалюту придётся в другом месте, так как биткоин-банкоматы только продают, но не покупают;

Онлайн-обменники . Можно купить любую криптовалюту, большой выбор. Нужно вводить данные о себе или предоставить копию паспорта. Это условие действует не для всех онлайн-обменников, поэтому при желании можно найти подходящий. Это самый надежный способ покупки и обмена криптовалютой.

Купить или хранить криптовалюту можно через онлайн обменник DBchange. У нас вы можно пополнить баланс, обменять валюту, купить или просто хранить.