Попробуем майнить на ноутбуке?

Тема криптовалюты активно обсуждается в народе уже несколько лет, с того момента, как на Биткоине удалось заработать первые внушительные суммы. Разумеется, у многих возникает желание самостоятельно намайнить парочку монет.

Формат ноутбуков считается самым популярным на пространстве СНГ, большинство интересуется возможностью майнинга именно на такой машине. Покупать ферму достаточно дорого и проблематично ее размещать, а на ночь оставить включенным ноутбук и проснуться с несколькими дорогими монетами на балансе кажется очень заманчивым.

Для людей с подобными желаниями, две традиционные новости: хорошая и плохая. Хорошая новость — майнинг на ноутбуке возможен. Плохая —- сомнительная эффективность данного мероприятия.

Общий обзор ситуации майнинга на ноутбуке?

Если у Вас уже есть собственная ферма, идея ноутбучного майнинга может показаться достаточно нелепой. Производственные мощности фермы и железа ноута даже сравнивать глупо, но к вопросу нужно подходить с другой стороны.

Ноутбуки делают специально ослабленными, особенно по части видеокарт с урезанной производительностью. Это делается для максимально комфортной работы, сокращения энергопотребления и снижения тепловыделения.

Не думайте, что из-за пониженного тепловыделения, ноутбуки лучше стандартных ферм. Любой владелец фермы знает, что нужно потратить некоторое количество денег для обеспечения принудительного охлаждения всей системы.

Если слабым местом майнинга на ноутбуке является видеокарта, не станет ли отличным выходом покупка внешней видеокарты? К сожалению, из-за несовершенства технологии, данный вариант окажется пустой тратой денег.

Какой ноутбук выбрать для майнинга?

Теоретически, пробовать себя в майнинге можно на любой машине. Главное понимать, что при ошибочном выборе, коммунальный счет за электроэнергию Вас неприятно удивит, а монет добыть не получится.

Чтобы иметь надежду получить монету, необходимо выбирать только геймерские ноутбуки с мощными, по меркам урезанных, видеокартой. Сразу скажем, что такие аппараты стоят достаточно дорого, но и появляется возможность работать с дорогостоящими видами криптовалют.

Конечно, остается открытым вопрос о целесообразности таких трат. Действительно возможно за эти деньги собрать неплохую ферму и поднять качество майнинга в несколько раз, но теряется мобильность. Выбирайте, что будет для Вас более актуальным.

Выбираем криптовалюту для майнинга на ноутбуке

Системы майнинга работают на мощностях CPU или GPU фермы. В ноутбуке есть процессор по умолчанию, а вот наличие видеокарты зависит от модели. То есть, добывать можно любые монеты, использующие Ethash, Equihash, CryptoNight.

Также, обратите внимание на новые виды криптовалют. Они менее популярны, поэтому получить монету существенно проще, а каждый расшифрованный блок предложит больше вознаграждение. Не факт, что такая валюта выстрели, но попробовать стоит.

Можно рассмотреть для добычи уже имеющиеся низкодоходные монеты. Существует большая вероятность того, что они существенно недооценены и в скором времени их цена ощутимо вырастет.

Коллективный майнинг

Самый эффективный майнинг — коллективный майнинг или майнинговый пул. Чем больше мощностей работает над расшифровкой одного блока, тем больше шансов получить вознаграждение. Да, делить придется на всех, но это лучше неприятного “ничего”.

Главное — далеко не все пулы подойдут Вам. Читайте форумы с отзывами о существующих пулах. Многие не дают возможности собственной настройки системы или не балуют участников регулярными выплатами.

Также, интересуйтесь минимально возможным порогом входа, ведь железо у Вас достаточно слабое. Часто бывает так, что высокие требования к железу не дадут пользователю в течении года выводить накопленные средства.

Примерный чистый доход ноутбучного майнера

Майнинг не имеет смысла, если майнер не сможет заработать. Именно вопрос доходности возникает первым, и это правильно! Ваш доход плотно зависит от хешрейтинга и алгоритма.

Огорчим, добыть биткоин или лайткоин на ноутбуке не судьба, но другие доходные монеты добыть вполне вероятно. Доходность напрямую зависит от мощности железа, поэтому установите программу для майнинга и посмотрите на скорость ее работы.

Имея скорость работы программы, можно через специальный софт провести расчет эффективности майнинга. Это и всевозможные калькуляторы и онлайн-приложения. Это даст понимание доходности в конкретный день проверки. Значение зависит от курса и привлекательности, а это постоянно изменяющиеся величины.

Плюсы и минусы мероприятия

Начнем с плюсов и первым будет — приобретение практического опыта. Перед получением хорошего дохода от майнинга, нужно научится работать с программой-майнером и ноутбук может стать источником такого опыта.

Отсутствие первоначальных затрат. Если мощный ноутбук нужен был для работы или уже было принято решение о его покупке, можно не вкладывать деньги в дополнительное оборудование.

Простота настройки работы и низкое энергопотребление. Нередко желающие заняться майнингом нанимают специалистов для настройки фермы. На ноутбук можно просто установить программу и работать. Низкое энергопотребление поможет уберечься от получения огромных счетов за электричество.

Минусом можно назвать низкую результативность такого майнинга и ограниченную количество доступных валют. Но если учесть, что это “проба пера”, то для понимания деятельности эти минусы не станут существенными.

Стоит ли майнить криптовалюту на ноутбуке?

Все зависит от того, какие цели ставятся. Это точно не заработок первого миллиона или минимальная финансовая самостоятельность. Относитесь к этому, как к испытанию новой деятельности.

Купить большую фермы майнер всегда успеет. Лучше к этому времени уже знать, что с ней делать. Иначе придется отдать большие деньги специалистам за настройку оборудования, а в выборе подходящей криптовалюты руководствоваться не собственным, а чужим мнением.