PoS-майнинг — стоит работать или держаться подальше?

Если Вы хотите начать самостоятельно майнить криптовалюту, дело упирается в банальную нехватку мощностей. Вам нужно собрать собственную большую ферму, а следовательно вкладывать огромные деньги. Можно покупать уже готовые монеты и выходить на рынок трейдинга, но это совершенно не из серии добычи.

Что делать, если есть только собственный компьютер и хочется поучаствовать в добыче? Можно попробовать разобраться в PoS-майнинге. Технология позволяет получить монеты даже на железе средней мощности, не изнашивая его.

Знакомимся с технологией ближе

Суть PoS-майнинга — работа без централизованных серверов. Полное равноправие участников, каждый из которых является одновременно клиентом и “сервером”. Само вознаграждение происходит в фиксированной сумме, а не в процентах.

Если объяснять простыми словами, то способ добычи новых криптомонет построен не на вычислительных мощностях системы, а на количестве монет на балансе. Чем больше монет, тем больше шанс попасть на генерацию нового блока. К примеру, если у Вас 5% от всех монет, то Вам будут приходить 5% сгенерированных блоков.

Это своеобразный крипто-депозит или чистый пассивный доход в мире криптовалюты. Получать новые монеты можно даже на смартфоне, не говоря о ноутбуках и простеньких домашних станциях.

Впервые о технологии заговорили в 2011 году. Первое обсуждение случилось в постах форума Bitcointalk. Усилиями авантюристов, PoS-майнинг получилось реализовать в криптовалюте PPCoin, позднее переименованной в PeerCoin.

Почему стоит заниматься PoS-майнингом

Главное преимущество — низкий порог входа в работу. Давайте по-честному, хорошая майнинг-ферма обойдется майнеру от 3000$. Дополнительно накладываются расходы на электроэнергию. В PoS-майнинге можно работать с любыми деньгами, особенно если хотите работать с новыми валютами.

Не забываем о пожароопасности фермы, если на этапе сборки желание сэкономить победило здравый смысл. Также, долгая эксплуатация оборудования на максимальных мощностях неизбежно приведет к расходам на ремонт и замену комплектующих.

Работа с PoS-майнингом подойдет даже бабушкам. Не потребуется никаких специализированных знаний, даже в правовом поле. Если обычных майнеров государство может вычислить по огромным расходам электроэнергии, то PoS-майнеров так обнаружить не удастся.

Становимся PoS-майнером

Для получения звания стейкхолдера (PoS-майнера), необходимо:

Выбираем криптовалюту. Регистрируем криптовалютный счет. Синхронизировать счет. Купить монеты выбранной криптовалюты.

Сразу после покупки, стейкинг (PoS-майнинг) стартует не сразу. Нет определенного времени, но приблизительный промежуток составляет 2-8 часов с момента зачисления монет на счет.

Также, PoS-майнинг потребует постоянной синхронизации с кошелька с Интернетом. Выключение компьютера, разрядка смартфона, пропажа сети, обрыв кабеля — все приведет к теоретическому пропуску момента получения вознаграждения.

Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, большинство майнеров используют специально отведенные рабочие машины. Здесь не требуется высокопроизводительное решение.

Если не хочется покупать лишний системник, обратите внимание на “малинку” или Raspberry Pi. Это отличный портативный компьютер, возможностей которого хватит на заведение кошелька и стабильного нахождение Онлайн. Дополнительным преимуществом “малинки” будет очень низкая цена и минимальное потребление электричества.

Сколько зарабатывают PoS-майнеры?

Сразу скажем, что данный вариант не станет для Вас заменой работы. Средняя доходность технологии колеблется между 4-5% годовых, что вряд ли поможет чувствовать себя независимым.

В криптовалютном мире, часть людей называется холдерами. Они ищут монеты для долгих и средних инвестиций с расчетом на рост курса самих монет, а прибавление монет к счету выступает как приятный бонус.

При выборе подходящей криптовалюты, большинство их фирменных сайтов предлагают калькулятор соотношения инвестиций к доходу. Сравнение предложений поможет определиться с выбором подходящей криптовалюты.