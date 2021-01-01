Преимущества и недостатки технического анализа в крипто-трейдинге

Новички криптотрейдинга часто оказываются в сложных ситуациях, потому что бросаются сломя голову в торговлю, не имею соответствующей технической подготовки. Расчет на “авось” чаще отыгрывает злую шутку и обнуляет баланс трейдера.

Успешная торговля полностью зависит от используемых инструментов. Чем профессиональнее подход, тем больше шансов на заключение успешной сделки. Одним из таких инструментов в арсенале трейдера обязан быть технический анализ курсов.

Текущие курсы криптовалют достаточно нестабильны и предвидеть их на интуитивном уровне достаточно сложно. Далее мы расскажем о сути технического анализа и о том, как его применять на практике.

Технический анализ для успешного трейдинга криптовалют

Данный процесс отвечает за изучение истории колебаний курсов и поиска закономерности в них. Если трейдер получает информацию о том, как криптовалюта вела себя раньше, это поможет ему выстраивать дальнейшую стратегию.

История самого технического анализа уходит в несколько столетий, в Японию. Планировать поведение цен первыми стали японские рисовые купцы, а далее технология перекочевала на американский рынок ценных бумаг.

Базисом любого планирования курсов стала “Теория Доу”, создать которую помог опыт японцев. В итоге, определилась тройка основных тезисов:

Случайности не случайны. Любое изменение стоимости вызваны каким-то фактором. Определяя причину, трейдер может сопоставить текущую ситуацию с прошлой. Если параметры сходятся, скорее всего, цены поведут себя аналогично. История циклична. Большинство событий на бирже будут повторяться с аналогичными последствиями. Закономерности срабатывают. Временные колебания провоцируются только слабыми факторами. Тренд сохраняет тенденцию, а изменить его можно только фактор, сопоставимый по силе.

Если раньше для проведения технического анализа использовали таблицы и чертежи, то сейчас у трейдера есть специальный софт. Легко увидеть все уровни, динамики, контуры и графики. Нередко сами криптовалютные биржи предоставляют эти данные.

Что входит в составление технического анализа

Разумеется, в большую часть входят графики движения цен, но далеко не единственную:

Уровни. Зачастую, применяется соотношение сопротивления и поддержки. Нужно провести линии по точкам экстремума в графике ценового движения. Соединенные точки максимума называются сопротивлением, а точки минимума называются поддержкой. Изменение стоимости в пределах обозначенных линий можно причислить к коррекции, а выход за границы может сигнализировать о разворотах тренда. Фигуры. Как мы говорили ранее, история циклична. График курса может отображать определенный рисунок и есть целая классификация значений образуемых курсом рисунков. Разумеется, это отличные сигналы о курсовых колебаниях, если уметь их правильно читать. Индикаторы. Определенные формулы помогают графически отображать математические расчеты. Эту существенно упрощает ориентацию. Японские свечи. Очередной привет из истории фондового рынка от его основателей. Выражаются в виде интервального графика. Прямоугольники отображают все изменения стоимости за конкретный промежуток времени. Объемы торгов. Помогают соотносить размеры спроса к имеющемуся предложению. Волны Эллиота. Считается самым сложным инструментом технического анализа. Здесь без глубоких математических знаний будет туго. Трейдер стоит математическую волну, которая дает более глубокие прогнозы дальнейшего развития ситуации.

Это основные инструменты, но список далеко не полный. Чем большим количеством Вы овладеете, тем лучше окажутся результаты.

Также, научитесь компоновать разные методы. Вполне возможно, что все сразу использовать не придется. Определите свои сильные стороны, чтобы понять, с какими методами работать будет удобнее и быстрее.

Преимущества и недостатки технического анализа в крипто-трейдинге

Начнем с отличительных преимуществ:

Точность исходных данных. Большинство аналоговых анализов используют неточные данные, что усложняет трактовку и толкование результатов. Отображение данных в реальном времени. Трейдер сможет оперативно реагировать на изменения рынка. Мультивалютность. Технический анализ позволяет прогнозировать поведение любой валюты. Для использования технического анализа, трейдеру доступны множество инструментов.

Как недостатки, можно определить:

Низкая эффективность при возникновении сторонних факторов. Технология позволяет просчитать естественное поведение цен, но при внешнем влиянии (новый закон, негативная публикация в СМИ) курс уходит в “свободное плавание”. Поздние сигналы. Первые признаки изменения трендов анализ не учитывает. В сравнении с традиционным рынком, для криптовалюты технический анализ менее эффективен.

Стоит ли новичкам использовать технический анализ?

Новички на то и новички, чтобы иметь постоянные трудности там, где опытные трейдеры уже собаку съели. Первой проблемой может стать неправильная интерпретация графиков. Неопытность часто приводит к искажению или пропуску фигур, что ведет к потере денег.

Также, играет злую шутку сильная приверженность теории. Начинающие часто стараются разглядеть точную фигуру по учебнику, а они могут существенно отличаться.

Если хотите на начальных этапах использовать технический анализ, придется изучить огромное количество материалов. Без подходящей базы, даже думать не стоит об эффективном использовании технологии.