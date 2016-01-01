Преимущества криптовалюты Zcash (ZEC)

Если вас интересует надежная криптовалюта для майнинга, обмена или инвестирования, отличным вариантом будет продукт компании Zerocoin Electric Coin – zec криптовалюта. Ее отличительная черта – открытый исходный код, что обеспечивает прозрачность платежей. Вместе с тем, пользовали могут рассчитывать на полную анонимность.

Криптовалюта zcash: что это и в чем ее преимущество

Данная криптовалюта появилась на рынке в 2016. Она имеет открытый исходный код, который формируется из ряда случайных цифровых/буквенных значений. Информация обо всех платежах не скрывается, каждый пользователь может при желании получить ее. Но посмотреть, кто был участником транзакции, на какую сумму совершался платеж или другие данные, которые помогли бы идентифицировать пользователей, невозможно.

Криптовалюта zec предусматривает майнинг монет, курс которых формируется в зависимости от востребованности коинов. В целом, на разных биржах курс криптомонеты может отличаться, причем существенно, и зависит преимущественно от трех факторов:

чего ожидают участники рынка;

сколько криптовалюты есть на бирже;

насколько она ценна или полезна.

Криптовалюта zec имеет важную отличительную черту – пользователь может самостоятельно выбрать, в каком доступе будет находиться информация о переводе – открытом или закрытом. Но из-за анонимности есть у zcash и один существенный недостаток – невысокая скорость обработки операций. Т.е. платежи проходят достаточно долго, особенно если сравнивать с теми же биткоинами. Также криптовалюта не поддерживает мультиподпись – опять же, все дело в особенностях анонимности операций.

Майнинг криптовалюты zcash

Что касается майнинга, то, если сравнивать с Биткоинами, у zcash он возможен даже с использованием компьютеров не самой высокой производительности. Именно эта особенность часто является ключевой для большинства пользователей, которые не прочь заработать, но для майнинга коинов не имеют хорошей техники с дорогостоящей видеокартой. Майнинг zec обычно начинают с кранов – выполнение простых задач, типа просмотра рекламы.

Интересное сходство криптовалюты с биткоинами – максимальный общий запас zec также фиксированный и составляет 21 миллион единиц. Аналогична у криптокоина и минимальная передаваемая величина – она называется «затоши» (у биткоина – «сатоши») и составляет 0,00000001 zec.

Среди всех цифровых валют zcash входит в пятерку наиболее дорогостоящих – цена одной монеты составляет порядка 500 долларов. При этом она стабильно растет.

ZEC кошельки

Разработчик криптовалюты предоставил только один вариант кошелька для zcash – для Linux. Если же вы используете операционную систему Windows придется использовать аппаратные или онлайн-кошельки, а также локальные кошельки от сторонних разработчиков. Последний вариант предусматривает установку на ПК Zcash4Win. Скачать программу можно на сайте ее разработчика совершенно бесплатно. Система позволяет хранить криптовалюту только в небольшом количестве.

Наиболее быстрый и удобный способ хранения криптовалюты – онлайн-кошелек. Установить приложение можно как на ПК, так и на любой гаджет. Наибольшей популярностью пользуются такие ресурсы как FreeWallet, Bitpie и прочие.

Самыми безопасными считаются аппаратные кошельки. Они представляют собой мобильные устройства, внешне напоминающие флешку. Такой накопитель подключается к компьютеру для совершения транзакций.

Подводя итоги

Криптовалюта zec считается одной из самых востребованных на рынке: доступный майнинг и полная конфиденциальность важны пользователям. Но из-за такой анонимности следует быть готовым к тому, что государственные структуры периодически проявляют повышенный интерес к таким транзакциям. Поэтому чтобы минимизировать риск взлома рекомендуется использовать надежные системы для совершения транзакций и хранения криптовалюты.