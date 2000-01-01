Разбираемся с волатильностью криптовалют

Попробуйте на досуге вступить в дискуссию с опытным крипто-трейдером. В разговоре, Вам обязательно удастся несколько раз подряд услышать термин “волатильность” в контексте криптовалют.

Что это за зверь? Почему считается, что криптовалюты имеют высокую волатильность? Насколько стоит ее бояться начинающим крипто-трейдерам? За ответами читайте до конца!

Объясняем значение термина “волатильность”

Если посмотреть в любое время на график курса криптовалют, увидим регулярные колебания в виде скачков и падений. Волатильностью называют степень колебаний. Показателем данного значения определяют разницей между нижним и верхним пределом стоимости.

Рассмотрим наглядно: если за месяц монета минимально стоила 1000$, а максимально 2000$, показатель волатильности составляет 50%. Чаще всего, значения берут за определенный временной период.

Для собственного использования можно брать любой отрезок времени. Общепринятыми значениями называют неделю, месяц и год. Отметим, что за неделю считают крайне редко, ведь за семь дней курс может показывать только рост или падение.

Разделяют историческую и ожидаемую волатильность. Первая показывает тенденции за любой пройденный промежуток времени. Вторая прогнозирует поведение котировок криптовалют и является наиболее интересной для инвесторов. Ее можно рассчитать, имея анализ текущей рыночной ситуации и исторической волатильности.

Насколько велика криптовалютная волатильность?

Посмотрите на историю любой криптовалюты. Вряд ли удастся найти период длинной в несколько дней, где значения курсов оставались на местах. Основными факторами влияния определяют:

Соотношения предложения и спроса крупных инвесторов и обычных трейдеров. Политическая ситуация и заявления влиятельных людей. Статьи в авторитетных изданиях и блогах. Новые криптовалюты.

Разумеется, влияние может быть положительным и отрицательным. Чем чаще оказывают влияние противоположные ситуации, тем интенсивнее колеблются курсы.

Также, могут срабатывать сами трейдеры на усиление колебаний. Крупные инвесторы могут большими вливаниями работать в любую из сторон, а заход такого игрока в низкоразвитую криптовалюту легко поднимет курс на 50-100%.

Если собираетесь работать с низкоразвитыми криптовалютами, рекомендуем сразу подготовится к возможным сильным колебаниям, иногда даже безосновательным. Это нужно просто принять и научится работать в условиях неопределенности.

Причины относительно большой криптовалютной волатильности

В сравнении с традиционными фиатными деньгами и их волатильностью в 3-4%, волатильность криптовалют считается действительно большой. Минимально 20%, среднее значение 50%, но многие виды монет отличаются превышением 100%.

Почему так? Основная проблема в сложной прогнозируемости поведения криптовалют. Малейшие события провоцируют рост, заманивая новых инвесторов в работу с монетами. Аналогично и наоборот. Только начинаются неприятности, новички бегут, ухудшая ситуацию. Так как рынок молод, а опыт новичкам еще предстоит набрать, панически скачки происходят регулярно, формируя высокое значение волатильности.

Если выделить основные причины, сформируется следующий список:

Нет привязки к осязаемым ценностям. Любая реальная валюта привязывается к национальному богатству страны. Криптовалюты держатся на идее. Оборот без государственной регуляции. Руководства стран могут вносить коррективы в курсовую политику. Криптовалюта децентрализована и сильно подвержена воздействию информации. Нет реальной стоимости. Отлично подойдет сравнение с акциями. Стоимость каждой акции зависит от полученной прибыли, активов компании. Криптовалюта не имеет подобных гарантий.

Плюсы и минусы волатильности

Традиционная экономика негативно относится к волатильности, именно поэтому из каждого утюга слышно, как это плохо. И все-таки, для криптовалютного трейдера это отличная возможность обеспечить стабильный доход.

Если при работе с традиционными валютами, Вам не удастся заработать больше 5%, то на криптовалюте легко получить плюс 20-50%. Это примерные значения, а в реальности можно поднять баланс в несколько сотен раз, при удачном стечении обстоятельств.

К минусам можно причислить достаточно высокие риски для средств инвестора и низкую привлекательность для бизнеса. Первые могут много потерять, если сработают не вовремя, а вторые могут получить оплату равную 10$, а на конец дня окажется 1$.

Сохранится ли большая волатильность в будущем?

Это отдельная тема для холиваров на криптовалютных форумах. По самому оптимистичному прогнозу, ситуация нормализуется тогда, когда выяснится реальная стоимость криптовалют. Это случится нескоро, но обязательно.

Другим путем называют полную или частичную интеграцию криптовалют в традиционную экономику. Для этого потребуется передать контроль государствам и потерять саму суть изначального появления криптовалюты — децентрализацию.

Второй путь более вероятен, но с определенными оговорками. Скорее всего, большинство криптовалют так или иначе вольются в мировую экономику, но самые сильные останутся независимыми. Они эволюционным путем смогут уменьшить волатильность.