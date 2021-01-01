Торговые боты для работы с криптовалютой: стоит ли использовать?

Чем больше неопытных трейдеров на каком-то рынке, тем больше там новичков. Они испытывают трудности с проведением глубокого анализа ситуации, поэтому стараются просто получить сиюминутную прибыль на разнице курсов.

Трудно сказать, что это совершенно проигрышная стратегия. Она действительно позволяет заработать. В итоге стало понятно, что совершаемые действия настолько просты, но их много, что можно доверить выполнение работы.

Криптовалютный рынок перенял технологию ботов с традиционного рынка, адаптировав ее под свои нужды. Насколько стоящее дело использовать таких ботов в торговле, расскажем далее.

Что представляют торговые боты для криптовалюты?

Итак, сам бот — это программное обеспечение, заточенное на выполнение тех или иных функций. Как правило, это монотонные повторяющиеся действия. На криптовалютных биржах, это выполнение механических торгов в пределах заданных параметров.

Большинство криптовалютных роботов заточены на максимально простые действия:

Курс падает, монеты покупаются. Курс растет, монеты продаются.

Также, существуют более сложные системы. Пользователь может заложить ряд дополнительных параметров. Сделка заключается только после обнаружения роботом полного соответствия заданных параметров.

Условно, всех роботов можно разделить на арбитражных и торговых. Первые работают на нескольких биржах одновременно, получая максимальную прибыль от разницы курсов. Вторые работают на одной криптовалютной бирже.

Принципы работы криптовалютных торговых ботов

Любая торговая программа работает по определенной стратегии. Она может быть вшита в программу разработчиком, а может задаваться владельцем. Фактически, второй вариант является автоматизацией действия и видения самого трейдера.

Также, есть разный уровень настраиваемости. Чем меньше параметров, тем меньшее влияние возможно оказать. Опытные трейдеры любят использовать максимально настраиваемых роботов, чтобы подстроить торговлю под свой стиль.

Если Вы новичок и тоже хотите работать с продвинутыми программами, в сети легко найти уже готовые настройки параметров. Стратегий хватит на все случаи жизни, главное найти подходящую.

Отдельно рассмотрим вопрос бана ботов. Сейчас сложилось устойчивое впечатление, что боты — это плохо. Благо, что биржевый мир не настолько заангажирован и этому есть финансовые причины. Биржи получают комиссию с каждого действия. Бота автоматически проводят множество таких действия, что помогает зарабатывать владельцам торговых площадок.

Разумеется, мы рекомендуем дополнительно проконсультироваться с технической поддержкой сайта. Большинство платформ не запрещают использование ботов, но могут быть исключения.

Как добыть торгового бота для криптовалюты?

Любому пользователю доступны три способа:

Написать самостоятельно. Купить на специализированных ресурсах. Бесплатно скачать. Добыча базового кода для самостоятельной адаптации под определенные нужды.

Если хотите самостоятельно писать работа, изначально выбирайте биржи с открытым API. Это единственный способ интегрировать бота в систему торговых площадок.

Купить крипто-бота достаточно просто. Можете обратиться напрямую к специализированным командам разработчиков или пойти прогуляться по тематическим форумам.

Ценовая политика весьма широка, на любой карман. Купить можно как простого бота на месяц, так и оплатить единоразово готовое мощное решение с набором торговых стратегий. Разумеется, Вам сразу скажут, для каких бирж подходит покупка.

Трейдеры, не боящиеся риска, могут бесплатно скачать любого доступного бота. Вопрос останется в безопасности такого софта. Совершенно непонятно, что могут скрывать подобные решения.

Преимущества торговых ботов для криптовалюты

Конечно, у трейдеров имеется масса опасений по поводу использования ботов. Насколько она вообще эффективны? Не сольют ли они бюджет в первый день? Почему таких ботов достаточно мало?

Если говорим о преимуществах, то:

Охват. Сейчас в работе у трейдеров сотни криптовалют, а работа проходит на десятках торговых площадок единовременно. Человеку невозможно все контролировать в реальном времени, а робот может. Время. Думаем, не стоит подробно описывать, сколько времени отнимают торги у трейдера. Также, не забываем о сне и приемах пищи. Робот может работать сутками бесперебойно. Стратегия. Бот легко обойдет любого новичка в знаниях, принося ему первую прибыль там, где он самостоятельно не смог заработать. Скорость. Машина способно единовременно обрабатывать огромное количество данных, что человеку остается недоступно. При этом, есть технические действия, на выполнение которых потребует времени. Безэмоциональность. Бот может в последний момент реабилитироваться, вернуть потерянное и заработать больше. Он работает с “холодной головой” и несколько неудачных сделок не приведут его в ярость, провоцируя ошибки. Безошибочность. Это самый важный пункт. Человек может ошибиться в расчетах. Может клацнуть не на ту кнопку. Машина всегда действует в обозначенных пределах.

Итак, вроде бы на вид все отлично. Почему тогда опытные трейдеры не любят работать с крипто-ботами?

Недостатки криптовалютных ботов

Высокая волатильность криптовалютных торгов позволяет легко зарабатывать в часовом интервале, с чем отлично справляется машина. При этом, если увеличить интервал до 24 часов, здесь лучше срабатывают люди.

Опытные участники торгов, могут за день спокойно оценить торговую ситуацию и скорректировать действия. Мышление человека более гибкое, а машина в любое время суток будет работать по одинаковой стратегии.

Сложность бота не влияет на его гибкость. Даже самые сложные боты действуют только в рамках штатных ситуаций по алгоритму. Нештатных ситуаций намного больше и они приносят намного больше денег или убытков, чем штатные.

Также, есть комиссионные затраты. Если плохо настроить стратегию, бот станет заключать множество сделок и суммы комиссий будут огромными. Упомянем и проблемы с безопасностью:

Перечисление всех средств или части сторонним лицам. Передача конфиденциальной информации сторонним лицам. Нарушение заложенной программы.

Самый надежный бот — спроектированный самостоятельно бот. Даже использование чужой основы может подорвать надежность робота.

Даже новичкам мы не можем 100% рекомендовать использование машин. По началу, придется терпеть убытки при самостоятельной торговле, но это принесет опыт. Роботы ничему не научат. При этом, потребуют ежемесячную оплату.