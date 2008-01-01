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Вывод денег с Perfect Money?

01.01.1970
Вывод денег с перфект мани?

Как вывести деньги с перфект мани?

Электронная платежная система - это удобный сервис, который помогает проводить различные денежные операции в Интернете. Он предназначен для пользователей сети, которые регулярно сталкиваются с «онлайн» оплатой. За считанные минуты вы можете вывести средства, оплатить любые услуги или же перевести деньги на счет третьего лица.

Одной из самых распространенных ЭПС является Perfect Money. Система на рынке с 2008 года и за это время успела заслужить доверие пользователей. Создатели также побеспокоились о конфиденциальности данных каждого пользователя.

Как пользоваться PM?

Для использования Perfect Money необходимо пройти регистрацию на главном сайте компании. Для того чтобы зарегистрироваться нужно ввести запрашиваемые данные и подтвердить личность. Рекомендуем изучить “Соглашение с Пользователем”, так как там подробно расписаны права и обязанности обеих сторон. После регистрации у вас появится личный кабинет, с которым дальше вы сможете работать. Кошелек поддерживает несколько счетов в 4 самых стабильных валютах (доллар США, евро, золото, Bitcoin). Компания начисляет 4% годовых на остаток средств на счету.

Система предлагает три статуса зарегистрированным пользователям:

  • Нормальный . Дается всем пользователям сразу после регистрации и позволяет использовать все функции сайта без ограничений.
  • Премиум. Этот Статус вы получите после того, как пройдет год с момента регистрации или если через ваш счёт проходили крупные суммы денег регулярно.
  • Статус «партнёр» получить для обычного пользователя невозможно. Его получают в основном компании, которые сотрудничают с Perfect Money.

Зарегистрировавшись и получив статус вы автоматически открываете 3 счета в трех различных валютах (золото, евро и доллар США). Вы можете открыть новые при желании. На этом этапе у пользователя появляется возможность использовать все функции сервиса:

  • покупка, продажа услуг в сети;
  • торговля и обмен золота, серебра и др.;
  • приём, платежи другим  пользователям Интернета.

В данной статье мы рассмотрим основные способы вывода денег с платформы Perfect Money. Функцию вывода на банковскую карту создатели не предусмотрели, но если изучать сайт, то можно найти информацию на Perfect Money как вывести деньги, а именно:

  • банковским переводом;
  • с помощью ваучера;
  • перевод средств на банковский счёт или другую платежную систему с помощью сайта-обменника;
  • обмен на Bitcoin;

Как снять деньги с Perfect money?

Если вы хотите узнать как снять деньги с Perfect Money, то самый оптимальный способ - перевод средств на банковскую карту и обналичивание через банкомат. В интернете представлено достаточно много специальных вспомогательных сервисов, таких как обменные платформы. Для выводы денег со счета Perfect Money рекомендуем использовать только надежные сайты-обменники. Стоит уточнить, что подобные пункты берут за свои услуги небольшой процент от суммы перевода - комиссию. Изучайте отзывы на форумах перед оформлением обменной операции, чтобы не попасть в ловушку мошенников. Также выбирайте только выгодный курс перевода. Решив воспользоваться услугами обменного пункта, укажите в поле «отдаю» ту валюту, которую переводите и систему Perfect Money. Аналогично заполните поле «получаю». Затем корректно заполните остальные поля своими данными, проверьте правильность ввода и подтвердите обмен. Деньги придут на счет в течение 5-30 минут. Обменные пункты позволяют вывести деньги на банковские карты Visa, MasterCard и множество других ресурсов.

Теперь вы в любой момент можете обналичить деньги в ближайшем банкомате. Существуют также и другие способы вывода денег, но представленный в этой статье быстрый и удобный.

Мы рассмотрели процедуру того, как вывести деньги с Perfect Money и надеемся, что эти знания пригодятся вам при использовании данного сервиса.

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