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Что такое криптовалюта Dash и как их получить?

01.01.1970
Фото монеты криптовалюты Dash

С каждым днем все больше растет интерес к криптоиндустрии. Появляются все новые разновидности криптомонет. И неудивительно, что даже опытные пользователи “теряются” в этой сфере, а что уж говорить о новичках. Эта криптовалюта появилась в 2014 году и стала уже довольно популярной, но все равно часто можно услышать вопрос - что такое dash и что с ним делать?

Итак, Dash (Даш, Дэш) был основан Эваном Даффилдом и сначала имел название XCoin. Но, при запуске была допущена ошибка в исходном коде. Это привело к тому, что в первый же час майнеры добыли почти пол миллиона монет, а в последующие 7 часов - еще миллион. Разработчики быстро исправили ошибку и чтобы избежать ассоциации с провалом, изменили название монеты на Darkcoin. Это решение также было не столько успешным, как планировалось. Ведь у многих была ассоциация с Darknet и большое количество инвесторов просто боялось вкладывать средства. И, наконец, март 2015 года - название коина меняют на Dash. С этого момента начался активный рост капитализации этой криптомонеты.

За основу Dash главный разработчик выбрал технологию Биткоина. В итоге, Дэш стал усовершенствованной версией первой в мире криптовалюты.

Из-за использованной технологии блокчейн, Dash имеет следующие особенности:

  • анонимность;
  • децентрализация;
  • невозможность инфляции;
  • доступность для всех желающих.

Но кроме этих достоинств, Даш имеет свои уникальные характеристики:

  • Процесс майнинга гораздо проще, чем у многих других криптовалют.
  • Блок формируется за 2,5 минуты.
  • Для шифрования платежей используют систему PrivateSend. В этом случае, деньги, которые отправляют, делятся на одинаковые части и перемешиваются с деньгами других участников сети. А затем снова объединяются и поступают получателю на счет.
  • При практически мгновенных операциях сохраняется высокий уровень безопасности.
  • 45% дохода от майнинга идут на поддержание специальных серверов (мастерноды), которые помогают полноценно функционировать системе Дэш.
  • Важные решения принимаются с учетов пожеланий участников сети. Каждый может внести предложение всего за 5 Даш либо проголосовать за понравившуюся идею.

Даш нужно где-то хранить. Для этого есть несколько вариантов:

  • Холодный кошелек DashCore. Устанавливается на личный ПК с учетом используемой операционной системы. Скачать можно на официальном сайте криптомонеты. Для кошелька доступны все функции, предусмотренные технологией блокчейн.
  • Мобильные кошельки для владельцев Android и iOS телефонов.
  • Аппаратные кошельки, позволяющие хранить криптоактивы на носителях типа флешки. Метод считают самым безопасным, но само устройство строить определенную сумму денег.

Купить криптовалюту Даш можно несколькими путями: через брокеров, на криптовалютных биржах или же через интернет-обменники.

Воспользоваться услугами частных брокеров довольно выгодный вариант, но при этом очень рискованный. Часто можно попасть на мошенников.

Биржи криптовалют также популярный способ. Но достаточно затратный по времени: регистрация, верификация, пополнение счета, создание ордера, время на его реализацию и только потом можно получить свои Даш.

Обменники позволяют провести транзакцию быстро. А чтобы не тратить время на поиск и последующую проверку надежности сомнительных ресурсов, воспользуйтесь нашим интернет-обменником dbchange.ru. Мы гарантируем Вам анонимность транзакций, высокую скорость обработки заявок, выгодные курсы и удобство использования. Имея крупные запасы валют, криптовалют и других электронных денег, все платежи проходят успешно, без сбоев или задержек. Отзывчивая команда специалистов всегда готова ответить на любые вопросы. А для дополнительного заработка участвуйте в нашей рефферальной программе.

Подводя итоги, можно сказать, что Даш вполне достойная криптовалюта с неплохими перспективами. Благодарим за посещение нашего сайта и желаем Вам хорошего дня!

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