Отзывы
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Тарас
Очень выгодно обменялся. Спасибо большое!
04/08/2020
Николай
Всегда приятно поменяться по отличному курсу. Спасибо вам
03/08/2020
Михаил
Курсы фиксят, ждать не заставляют Нормальный обменник, можно работать
03/08/2020
Ульяна
Спасибо оператору за ответы и помощь с обменом. Все получилось быстро и просто
01/08/2020
Арсений
Обработали заявку быстро и зафиксировали курс, через 20 минут деньги были у меня...
31/07/2020
Константин
Менял BTC на Сбер, перевод шёл пару часов, писал поддержке по поводу статуса зая...
30/07/2020
Igor
Вывел часть битка, отправили деньги быстро и в мою сторону округлили сумму. Это...
29/07/2020
Daniil
Все супер! Обменивал эфир с выводом на сбер. Курс отличный, консультанты в чате...
28/07/2020
МаринаТ
Удобный Быстрый обмен. Отзывчивая поддержка. У вас отличный сервис, надеюсь буде...
27/07/2020