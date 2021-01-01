Криптовалюта все больше становится популярной и все больше людей желает ее получить на свои счета. Для старта чаще всего выбирают именно биткоин - самую первую криптографическую валюту в мире. Сейчас, это не просто денежная единица, но для многих возможность получать основной или дополнительный доход.

Чтобы дальше использовать криптовалюту, для начала нужно пополнить кошелек. Это можно сделать путем покупки или обмена. Но сделать это можно не везде. Финансовые учреждения с виртуальными деньгами просто не работают, да и в свободном обороте криптовалюта не используется. Чаще всего для конвертации валют пользуются услугами онлайн-обменников. Кроме того, часто это можно сделать через частных лиц, но кому из них можно доверять, узнать не легко.

Приват24 - один из самых популярных интернет-банкингов не только для жителей Украины, но и для пользователей других стран. Система не что иное, как виртуальное отделение банка, доступное в любое время суток и в любой точке мира, где есть интернет. Сервис очень простой, все действия сопровождаются подсказками, широкий функционал, поддержка в реальном времени очень привлекательны для многих пользователей. Неудивительно, что для людей, которые имеют дело с криптоактивами, именно обмен через Приват24 является самым удобным.

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