Что такое Perfect Money?

В наше время eWallet представлен такими популярными системами оплаты как Киви, 365Кэш, Payeer, PayPal, Perfect Money

Эта тема последнее время часто встречается в разговорах банкиров и владельцев бизнеса в интернете.

Перфект мани работает с 2007 года. Эта система – безопасная, поскольку в сервисе используется двухфакторная авторизация пользователя. Она исключает возможность взлома и хищения средств.

Принцип работы PM:

В качестве дополнительной меры безопасности запрашивает СМС- подтверждение. При вхождении с незнакомого устройства на электронную почту придет письмо с новым ПИН-кодом. С помощью этого сервиса можно приобретать золото, биткоины, евро, доллары. Пополнять кошелек можно с помощью внутреннего перевода перфект мани, через терминал или воспользовавшись услугами обменных пунктов.



В 2007 году стало возможным получать денежные переводы с помощью платежной системы Киви.

Данный кошелек можно пополнить такими способами:

в банкоматах;

в терминалах;

с баланса номера телефона;

банковской картой;

в пунктах обмена.

Ниже будет подробно расписано, как перевести деньги с перфект мани на киви.

Один из вышеперечисленных популярных методов – это довериться интернет-обменникам.Например, можно воспользоваться страницей по отслеживанию пунктов обмена BestChange. Здесь собраны только проверенные компании, которые имеют хорошую репутацию и полезный опыт. Сервисы заинтересованы в том, чтобы число недовольных клиентов стремилось к нулю, и ради этого администрация сайта делает все возможное для урегулирования конфликтных ситуаций.

Слева есть таблица. В ней следует выбрать с какого на какой кошелек необходимо сделать перевод. В разделе «Отдадите» выбрать Перфект мани. А в пункте «Получите» – Киви. Справа от ячеек высветятся обменные пункты, которые меняют деньги. На данном сайте список отсортирован – от самых выгодных до наименее привлекательных курсов обмена.

В последней колонке можно ознакомиться с отзывами пользователей о данном сервисе. На каждом из сайтов, представленных в списке, есть положительные и отрицательные комментарии. Большое количество хороших откликов свидетельствует о надежности.

Стоит обратить внимание на валютный резерв. Если желаемая сумма перевода превышает резерв, то сделка будет заморожена до момента, пока в обменнике не появится нужная сумма. Чтобы операция прошла быстрее, нужно выбирать сайт с достаточным количеством средств в резерве.

Рассмотрим, как пример, данный обменный пункт, который занимается денежными переводами с перфект мани на киви.

В табличке слева и справа выберете интересующие валюты. Затем будет указано минимальное и максимальное допустимое количество денег для перевода. Здесь нужно указать сумму и счет обоих кошельков. После подтверждения трансакции в течение короткого отрезка времени перевод будет отправлен.