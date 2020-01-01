Как пополнить Perfect Money быстро и удобно

Perfect money – современная электронная платежная система для безналичных интернет-расчетов. За счет внедрения новых технологий финансовые операции в любом направлении проводятся моментально. Вариантов, как пополнить счет перфект мани, множество, но не везде предлагаются выгодные курсы и низкие комиссионные сборы.

Как пополнить кошелек перфект мани

Подробно рассмотрим, как пополнить перфект мани через банковские переводы. Одним из основных условий проведения операций является обязательная идентификация кошелька. Верификация позволяет:

стать постоянным и доверенным клиентом;

увеличить существующий лимит;

вводить и выводить средства без ограничений;

получать сниженную ставку по процентам.

Необходимо обратить внимание на наличие соответствия анкетным данным, а именно – ФИО клиента, который открыл счет в банке и в Perfect money.

Минимальная сумма ввода – 300 долларов. Для пополнения учетного документа в банке необходимо заполнить заявку установленной формы и получить счет с реквизитами. Зачисление денег проводится в течение пяти банковских дней.

Широко распространено использование электронных ваучеров, которые можно передать любому человеку, который внесет деньги. Комиссии за использование E-Voucher нет.

Как закинуть деньги на перфект мани

Прямой ввод средств тут не доступен, необходимо пользоваться разными сервисами, обменниками. Рассмотрим несколько способов, как положить деньги на перфект мани.

Сервис Киви (Qiwi). Необходимо формировать заявку во вкладке «Платежные сервисы или терминалы» на Perfect money и выбрать кошелек Киви. Внести в специальных окошках: номер заявки, телефона, сумму. После проведенной операции можно сразу войти на сервис Qiwi и проверить поступление денег.

Использование терминалов. Предварительно создается заявка на сайте Perfect money. После поступления смс на номер, который был указан, необходимо найти терминал для внесения средств.

Обменники – простой и доступный способ. На сайтах мониторингах обменных пунктов можно выбрать наиболее удобный вариант пополнения с учетом выгодного процента комиссионных сборов. Наша обменная платформа предлагает максимально выгодные для клиента условия сотрудничества. Вся операция ввода денег проводится автоматически без задержек, достаточно указать требуемую информацию о сумме, номере счета, подтвердить личность.

Другие способы пополнения

Развитие технологий не стоит на месте. Способы, как пополнить счет перфект мани, обновляются постоянно. На сегодняшний день предусмотрена возможность наполнения электронного носителя при помощи криптовалюты. При наличии Bitcoin кошелька требуется заполнить заявку на перевод.

Также можно внести деньги при помощи займов на кредитной бирже перфект мани.