Как работает ASIC-майнинг?
С появлением криптовалют, первые монеты майнеры добывали на собственных компьютерах. Те “бородатые” времена радовали низкой сложностью добычи. Гики могли легко домашними мощностями порадовать себя причастием к техническому прогрессу.
В дальнейшем, особенно с резким ростом стоимости крипто-монет, все большее количество людей хотели участвовать в добыче. Это существенно усложнило алгоритм добычи и домашний майнинг стал неактуальным.
Производитель компьютеров довольно быстро отреагировали на потребности рынка и предложили более мощные решения, ориентированные на добычу криптовалюты. Устройства получили название — ASIC-майнер. Если хотите разобраться в теме подробнее, читайте нашу статью!
ASIC-майнинг: что это?
ASIC-майнинг — это процесс получения криптовалют с помощью специализированной аппаратуры — ASIC-майнеров. Технология добычи ничем не отличается, также расшифровываются блоки за вознаграждение.
Главное отличие от понятного всем майнинга — замена традиционных видеокарт и остального железа специальными чипами. Замена технологии пришла ответом на следующие проблемы:
- Постоянное быстрое увеличение сложности расшифровки блоков.
- Растущее энергопотребление, снижающее эффективность майнинга, а иногда, загоняя майнера в минус.
Первыми, как и во многих отраслях, на рынок предложили решение китайцы. Еще в 2012 году представили аппарат, ориентированный на добычу биткоина. Буквально в течении следующих двух месяцев, еще две компании представили аналоги, внедрив конкуренцию.
Принципы работы ASIC-майнеров?
Если дословно, то ASIC расшифровывается “Интегральная схема специального назначения”. Технология не разрабатывалась специально для криптовалют, а была адаптирована. Первое использование датируется 1981 годом, в Великобритании. С помощью ASIC старались ускорить графическую работу.
Испытания завершились успешно и многие компании переняли удачные опыты, обкатывая и адаптируя технологию. В итоге, разработали микросхему, способную выполнять одно действие лучше, чем аналоги, предназначенные для выполнения нескольких видов деятельности.
На примере криптовалют, это выглядит так: изначально майнили монеты на процессорах и видеокартах. Они неплохо справлялись, но изначально предназначались для широкого спектра задач. ASIC можно заточить на работу с алгоритмом блокчейна, и он намного лучше справится, чем предшественники.
Сразу уточним, что перед покупкой ASIC-майнера нужно определиться, какие конкретно криптовалюты будем добывать. Каждый ASIC затачивается на работу с определенным алгоритмом, а все криптовалюты работают на разных алгоритмах. То есть, покупая ASIC для Биткоина, майнер сможет добывать другие крипто-монеты, работающие на алгоритме SHA-256.
Из-за качественно более высоких скоростей расшифровки блоков, работа ASIC-майнера требует существенно меньше энергозатрат, чем фермы на картах. Если поставить цель сравнять производительность, придется задействовать несколько десятков ТОП-видеокарт. В итоге, чистая экономия на энергопотреблении.
ASIC-майнер состоит:
- ASIC-плата из вышеописанных микросхем.
- Блок памяти для обеспечения вычислительной работы.
- Кулер для охлаждения.
- Панель портов для подключения всего необходимого.
- Максимально простой корпус.
По габаритам, собранная конструкция не переваливает за метр на метр (как правило, существенно меньше).
Большинство ASIC-майнеров собираются в Китае. Теоретически, даже радиолюбитель может собрать микросхему для майнинга, но нужен практический опыт. Для сравнения, собрать большую ферму на видеокартах существенно проще.
Где выгоднее, на ASIC или видеокартах?
Начнем с вложений, самые популярные ASIC-системы обойдутся в 1500-3000$. Это минимальные цены для устройств данного класса. Также, их называют “домашними” из-за достаточно низкого энергопотребления.
Может показаться, что купить ферму на видеокартах окажется дешевле, но если собирать аналогичную по мощности ферму вышеупомянутому ASIC-у, понадобится купить 6-7 видеокарт, стоимость каждой около 500$. Дополнительно прибавим 300-400$ на остальные компоненты. В результате ASIC выгоднее в 2 раза.
Какие криптовалюты доступны для ASIC-майнинга?
Начиналось с адаптации ASIC-майнинга под Биткоин. Поначалу приобретали устройства все желающие и выдавили майнеров в альткоины. С появлением промышленного майнинга, домашние ASIC-майнеры потеряли актуальность. Производители отреагировали быстро и наладили производство под другие криптовалюты.
Сейчас легко купить ASIC-майнер под большинство популярных алгоритмов, а некоторые модели позволяют работать с несколькими алгоритмами, расширяя возможности владельцев.
Перечислим доступные алгоритмы:
- X11.
- SHA-256.
- Ethash.
- Equihash.
- Scrypt.
- Blake.
Как сейчас обстоят дела с ASIC-майнерами?
Разумеется, это отличная и мощная альтернатива традиционным фермам. Но нет ничего идеального и ASIC-майнеры имеют недостатки. Главный недостаток — узкая специализация. Если ситуация на криптовалютном рынке изменится, что вполне вероятно, вложения окажутся потерянными. Видеокарты можно переориентировать.
Также, достаточно трудно купить ASIC-майнер. Это довольно специфический дорогостоящий продукт, спрос на который трудно назвать постоянным. Продавцы не имеют громкого бренда и завозят продукты, как могут.
В случае поломок, специалиста по фермам из видеокарт можно найти достаточно просто и вернуть работоспособность системе. При поломке ASIC-майнера, его придется отправлять производителю. Отлично, если есть гарантия, но из-за сомнительной надежности продавцов в СНГ, не факт, что получится воспользоваться талоном.
Существует еще ряд противоречий, но производители ASIC-майнеров не перестают работать над разработкой и оптимизацией новых решений. Устройства отлично подходят для майнинга альткоинов, что привлекает рядовых пользователей. Если уверены в жизнеспособности конкретной криптовалюты, можете смело попробовать работать на ASIC-майнерах!