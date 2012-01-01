Как работает ASIC-майнинг?

С появлением криптовалют, первые монеты майнеры добывали на собственных компьютерах. Те “бородатые” времена радовали низкой сложностью добычи. Гики могли легко домашними мощностями порадовать себя причастием к техническому прогрессу.

В дальнейшем, особенно с резким ростом стоимости крипто-монет, все большее количество людей хотели участвовать в добыче. Это существенно усложнило алгоритм добычи и домашний майнинг стал неактуальным.

Производитель компьютеров довольно быстро отреагировали на потребности рынка и предложили более мощные решения, ориентированные на добычу криптовалюты. Устройства получили название — ASIC-майнер. Если хотите разобраться в теме подробнее, читайте нашу статью!

ASIC-майнинг: что это?

ASIC-майнинг — это процесс получения криптовалют с помощью специализированной аппаратуры — ASIC-майнеров. Технология добычи ничем не отличается, также расшифровываются блоки за вознаграждение.

Главное отличие от понятного всем майнинга — замена традиционных видеокарт и остального железа специальными чипами. Замена технологии пришла ответом на следующие проблемы:

Постоянное быстрое увеличение сложности расшифровки блоков. Растущее энергопотребление, снижающее эффективность майнинга, а иногда, загоняя майнера в минус.

Первыми, как и во многих отраслях, на рынок предложили решение китайцы. Еще в 2012 году представили аппарат, ориентированный на добычу биткоина. Буквально в течении следующих двух месяцев, еще две компании представили аналоги, внедрив конкуренцию.

Принципы работы ASIC-майнеров?

Если дословно, то ASIC расшифровывается “Интегральная схема специального назначения”. Технология не разрабатывалась специально для криптовалют, а была адаптирована. Первое использование датируется 1981 годом, в Великобритании. С помощью ASIC старались ускорить графическую работу.

Испытания завершились успешно и многие компании переняли удачные опыты, обкатывая и адаптируя технологию. В итоге, разработали микросхему, способную выполнять одно действие лучше, чем аналоги, предназначенные для выполнения нескольких видов деятельности.

На примере криптовалют, это выглядит так: изначально майнили монеты на процессорах и видеокартах. Они неплохо справлялись, но изначально предназначались для широкого спектра задач. ASIC можно заточить на работу с алгоритмом блокчейна, и он намного лучше справится, чем предшественники.

Сразу уточним, что перед покупкой ASIC-майнера нужно определиться, какие конкретно криптовалюты будем добывать. Каждый ASIC затачивается на работу с определенным алгоритмом, а все криптовалюты работают на разных алгоритмах. То есть, покупая ASIC для Биткоина, майнер сможет добывать другие крипто-монеты, работающие на алгоритме SHA-256.

Из-за качественно более высоких скоростей расшифровки блоков, работа ASIC-майнера требует существенно меньше энергозатрат, чем фермы на картах. Если поставить цель сравнять производительность, придется задействовать несколько десятков ТОП-видеокарт. В итоге, чистая экономия на энергопотреблении.

ASIC-майнер состоит:

ASIC-плата из вышеописанных микросхем. Блок памяти для обеспечения вычислительной работы. Кулер для охлаждения. Панель портов для подключения всего необходимого. Максимально простой корпус.

По габаритам, собранная конструкция не переваливает за метр на метр (как правило, существенно меньше).

Большинство ASIC-майнеров собираются в Китае. Теоретически, даже радиолюбитель может собрать микросхему для майнинга, но нужен практический опыт. Для сравнения, собрать большую ферму на видеокартах существенно проще.

Где выгоднее, на ASIC или видеокартах?

Начнем с вложений, самые популярные ASIC-системы обойдутся в 1500-3000$. Это минимальные цены для устройств данного класса. Также, их называют “домашними” из-за достаточно низкого энергопотребления.

Может показаться, что купить ферму на видеокартах окажется дешевле, но если собирать аналогичную по мощности ферму вышеупомянутому ASIC-у, понадобится купить 6-7 видеокарт, стоимость каждой около 500$. Дополнительно прибавим 300-400$ на остальные компоненты. В результате ASIC выгоднее в 2 раза.

Какие криптовалюты доступны для ASIC-майнинга?

Начиналось с адаптации ASIC-майнинга под Биткоин. Поначалу приобретали устройства все желающие и выдавили майнеров в альткоины. С появлением промышленного майнинга, домашние ASIC-майнеры потеряли актуальность. Производители отреагировали быстро и наладили производство под другие криптовалюты.

Сейчас легко купить ASIC-майнер под большинство популярных алгоритмов, а некоторые модели позволяют работать с несколькими алгоритмами, расширяя возможности владельцев.

Перечислим доступные алгоритмы:

X11. SHA-256. Ethash. Equihash. Scrypt. Blake.

Как сейчас обстоят дела с ASIC-майнерами?

Разумеется, это отличная и мощная альтернатива традиционным фермам. Но нет ничего идеального и ASIC-майнеры имеют недостатки. Главный недостаток — узкая специализация. Если ситуация на криптовалютном рынке изменится, что вполне вероятно, вложения окажутся потерянными. Видеокарты можно переориентировать.

Также, достаточно трудно купить ASIC-майнер. Это довольно специфический дорогостоящий продукт, спрос на который трудно назвать постоянным. Продавцы не имеют громкого бренда и завозят продукты, как могут.

В случае поломок, специалиста по фермам из видеокарт можно найти достаточно просто и вернуть работоспособность системе. При поломке ASIC-майнера, его придется отправлять производителю. Отлично, если есть гарантия, но из-за сомнительной надежности продавцов в СНГ, не факт, что получится воспользоваться талоном.

Существует еще ряд противоречий, но производители ASIC-майнеров не перестают работать над разработкой и оптимизацией новых решений. Устройства отлично подходят для майнинга альткоинов, что привлекает рядовых пользователей. Если уверены в жизнеспособности конкретной криптовалюты, можете смело попробовать работать на ASIC-майнерах!