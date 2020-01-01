Как вывести деньги с Perfect Money на карту Сбербанка?

Perfect Money — известная платежная система, которая позволяет совершать моментальные платежи в режиме реального времени. Площадка очень популярна и имеет огромную клиентскую базу. Она привлекательная для пользователей не только своей многофункциональностью и безопасностью, но также возможностью хранить деньги на счетах, и получить прибыль в виде процента на остаток.

Какой бы актуальной и востребованной системой Перфект Мани не была бы, многих пользователей интересуете вопрос вывода своих средств со счетов. А в частности то, как вывести деньги с перфект мани на карту сбербанка. Это очень актуальный и важный вопрос для многих клиентов системы, особенно учитывая невозможность прямого вывода.

Перфект Мани в большей степени ориентирован на зарубежного пользователя, а по сему вы не увидите счета в рублях или гривнах. Только — доллары, евро, биткоин и даже золото. И когда нужны отечественные валюты, то остро встает вопрос о возможностях вывода.

Способы вывода денег из системы Перфект Мани

На самом деле вывести деньги из данной площадки можно. И даже возможен вывод несколькими способами, с которыми можно ознакомится в своем личном кабинете.

Платежный портал предлагает несколько вариантов вывода денег на Сбербанк:

банковский перевод;

e-Voucher;

обменники.

Конечно, это неполный список возможных вариантов вывода. Но остальные способы нам не подходят.

Вывод через банковский перевод

Да, система предлагает такой вариант вывода, но он довольно длительный и требует много данных. Вывести на счет возможно только в том случае, если аккаунт был верифицирован, имя владельца банковского счета и пользователя аккаунта полностью совпадают (то есть, на счет другого пользователя вы вывести деньги просто не сможете), ну и есть ограничение в минимальной сумме — от 100 долларов. Конечно присутствует определенная комиссия для вывода денег из системы, ну и нужно учитывать комиссионный сбор банка-получателя. Обратите внимание, что зачисление денег занимает до 5 рабочих дней. Более того, если валюты отличаются, то не стоит забывать и о проценте за конвертацию.

В общем, довольно длительный, неудобный и дорогостоящий процесс.

Вывод через ваучеры

Это еще один вариант, как перевести деньги с перфект мани на карту сбербанка. Система дает возможность создать ваучер, то есть зашифровать ваши активы в специальный код. Каждый код имеет свой ключ, зная который можно получить деньги на счет. По сути, нужно перевести некоторую сумму на счет ваучера и продать его на специальной торговой площадке. Здесь очень важно выбрать надежного покупателя, так как есть большой риск потерять свои деньги. За создание ваучера также предусмотрена комиссия.

Как получить деньги на карту Сбербанка

Наиболее удобный, быстрый и надежный вариант вывести деньги с Перфект Мани на Сбербанк, это воспользоваться обменниками. Наш обменный пункт предлагает вам совершить быстро, выгодно и анонимно перевод денег в данном направлений. Вы с легкостью сможете получить свои средства в считанные минуты, при этом вам не нужно верифицировать аккаунт и даже проходить обычную регистрацию. Все очень просто — зашли на сайт, выбрали направление обмена и заключили сделку. А дальше мы сделаем все сами. Вам останется лишь обналичить средства в любом ближайшем банкомате или провести финансовую манипуляцию в интернете.

Не хотите на карту, а хотите наличные гривны, рубли или доллары прямо на руки? Мы можем и так. Оставьте заявку на такой вид перевода на нашем сайте, договоритесь с оператором о месте и времени встречи, получите свои наличные от нашего курьера.

И еще один приятный факт — пройдите несложную регистрацию и экономьте на финансовых сделках став участником нашей системы накопительных скидок. А также получайте дополнительную прибыль используя нашу Партнерскую программу.

Подводя итоги, можно сказать, что воспользоваться обменником для получения денег на карту Сбербанка — это отличный вариант!

Удачного вам дня!