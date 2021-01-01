Криптовалютный Airdrop или как получить монеты бесплатно?
Последние несколько лет, криптовалюты прочно закрепляются в человеческой истории. Нет четкого прогноза, чем закончатся изменения, но постепенно все больше людей обращают внимание на новое платежное средство.
Многие хотят владеть несколькими монетами. Люди начинают инвестировать, покупать, дарить и самостоятельно добывать криптовалюту. Разумеется, хочется потратить минимальное количество средств и получить как можно больше монет.
Что может быть лучше, чем вообще бесплатные криптомонеты? Думаете мы бредим, а такого не может быть? Мы расскажем об Airdrop или бесплатной раздаче монет авторами проекта.
Разбираем процедуру Airdrop
Сам термин родом из английского языка и обозначает “Воздушный сброс груза с борта самолета”. Как правило, подобные операции проводят самые неизвестные криптовалютные проекты. Цель стандартная, максимальная огласка.
Как это работает? Команда разработчиков затевают создание нового проекта. Они придумывают действительно стоящую идею и могут ее реализовать технически, но в маркетинге они ничего не понимают. Самостоятельно привлечь крупных инвесторов они не смогут, да и нет средств на рекламную кампанию.
Выход один — популяризация нового проекта с помощью бесплатной раздачи монет (Airdrop). Это само распространяется в криптовалютном сообществе и вызывает обсуждения. Инвесторы любят слухи, потому что знают, на слухах можно заработать.
Перед запуском ICO, разработчики публикуют информацию о Airdrop в:
- Криптовалютных форумах и сообществах.
- Информируют Airdrop-агрегаторы и информационные сайты о криптовалютах.
- Создаем группы в социальных сетях с рекламной кампанией.
- Прочее всестороннее распространение информации.
В тексте о предстоящем событии рассказывается о сильных сторонах проекта и перспективности всего стартапа. Также, поясняются условия проведения Airdrop.
Возможные условия и способы проведения Airdrop
Чаще всего, разработчиками используются два сценария проведения процедуры:
- Автоматический Airdrop — новые монеты пропорционально получают владельцы определенной криптовалюты. Данный способ применяется разработчиками хардфорка. Так они пытаются перевести старых держателей на модернизированную криптовалюту.
- Поощрительный Airdrop — вознаграждение за помощь в раскрутке проекта. Вообще любой человек имеет возможность получить такие монеты, выполнив условия разработчиков. Условия всегда разные, но большинство сводятся к репостам в социальных сетях, регистрации на сервисах и написанию отзывов.
Многие путают Airdrop с bounty-кампанией. Да, теория и цель приблизительно одинаковы, но существенные различия не дают терминам слиться воедино. Перечислим их:
- Воспользоваться Airdrop существенно проще чем bounty. Сложность второго варианта в том, что организаторы ищут специалистов определенных сфер. Хотите получить вознаграждение? Придется показать свою состоятельность в какой-то интернет-профессии, от программирования, до контента с рекламой.
- Airdrop существенно быстрее выплачивает вознаграждения пользователям. Чаще, здесь даже регистрация не требуется, максимально заполнение Гугл-формы.
- Airdrop предлагает существенно меньшее вознаграждение за действия. Все просто, если меньше усилий прикладывается к выполнению задания, ожидайте меньшей награды.
Преимущества и недостатки Airdrop
Начнем с самого главного — бесплатные монеты. Существуют реальные шансы того, что новая криптовалюта сможет выстрелить и в сотни раз подорожать. Если вспомните, Эфириум стартовал с ICO и сейчас ТОП-2 в общем списке.
Минимальные усилия и знания. Пользователь должен просто “захотеть” бесплатно получить монеты. Не исключено, что несколько простых действий в социальных сетях могут стать основой Вашей дальнейшей самостоятельности.
Если говорить о минусах, то первым отметим достаточно суровые условия получения вознаграждения. Нельзя иметь 50 друзей в социальных сетях и требовать половину всей эмиссии. Также, если действительно хотите заработать, нужно участвовать в около сотни проектов за раз.
Стоит ли участвовать в Airdrop?
Если Вы только собираетесь участвовать, то необходимо правильно оценить стартовые позиции. Людям с раскрученными профилями социальных сетей или статусов на форумах будет интересно, ведь за такой ретранслятор могут хорошо заплатить.
Если вышеупомянутого нет, вряд ли стоит раскручиваться именно для участия в программах Airdrop. Имеете много свободного времени? Почему не попробовать! Если времени всегда не хватает, скорее всего, лучше не начинать.