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Криптовалютный Airdrop или как получить монеты бесплатно?

01.01.1970
как получить монеты криптомонеты бесплатно

Последние несколько лет, криптовалюты прочно закрепляются в человеческой истории. Нет четкого прогноза, чем закончатся изменения, но постепенно все больше людей обращают внимание на новое платежное средство.

Многие хотят владеть несколькими монетами. Люди начинают инвестировать, покупать, дарить и самостоятельно добывать криптовалюту. Разумеется, хочется потратить минимальное количество средств и получить как можно больше монет.

Что может быть лучше, чем вообще бесплатные криптомонеты? Думаете мы бредим, а такого не может быть? Мы расскажем об Airdrop или бесплатной раздаче монет авторами проекта.

Разбираем процедуру Airdrop

Сам термин родом из английского языка и обозначает “Воздушный сброс груза с борта самолета”. Как правило, подобные операции проводят самые неизвестные криптовалютные проекты. Цель стандартная, максимальная огласка.

Как это работает? Команда разработчиков затевают создание нового проекта. Они придумывают действительно стоящую идею и могут ее реализовать технически, но в маркетинге они ничего не понимают. Самостоятельно привлечь крупных инвесторов они не смогут, да и нет средств на рекламную кампанию.

Выход один — популяризация нового проекта с помощью бесплатной раздачи монет (Airdrop). Это само распространяется в криптовалютном сообществе и вызывает обсуждения. Инвесторы любят слухи, потому что знают, на слухах можно заработать.

Перед запуском ICO, разработчики публикуют информацию о Airdrop в:

  1. Криптовалютных форумах и сообществах.
  2. Информируют Airdrop-агрегаторы и информационные сайты о криптовалютах.
  3. Создаем группы в социальных сетях с рекламной кампанией.
  4. Прочее всестороннее распространение информации.

В тексте о предстоящем событии рассказывается о сильных сторонах проекта и перспективности всего стартапа. Также, поясняются условия проведения Airdrop.

Возможные условия и способы проведения Airdrop

Чаще всего, разработчиками используются два сценария проведения процедуры:

  1. Автоматический Airdrop — новые монеты пропорционально получают владельцы определенной криптовалюты. Данный способ применяется разработчиками хардфорка. Так они пытаются перевести старых держателей на модернизированную криптовалюту.
  2. Поощрительный Airdrop — вознаграждение за помощь в раскрутке проекта. Вообще любой человек имеет возможность получить такие монеты, выполнив условия разработчиков. Условия всегда разные, но большинство сводятся к репостам в социальных сетях, регистрации на сервисах и написанию отзывов.

Многие путают Airdrop с bounty-кампанией. Да, теория и цель приблизительно одинаковы, но существенные различия не дают терминам слиться воедино. Перечислим их:

  1. Воспользоваться Airdrop существенно проще чем bounty. Сложность второго варианта в том, что организаторы ищут специалистов определенных сфер. Хотите получить вознаграждение? Придется показать свою состоятельность в какой-то интернет-профессии, от программирования, до контента с рекламой.
  2. Airdrop существенно быстрее выплачивает вознаграждения пользователям. Чаще, здесь даже регистрация не требуется, максимально заполнение Гугл-формы. 
  3. Airdrop предлагает существенно меньшее вознаграждение за действия. Все просто, если меньше усилий прикладывается к выполнению задания, ожидайте меньшей награды.

Преимущества и недостатки Airdrop

Начнем с самого главного — бесплатные монеты. Существуют реальные шансы того, что новая криптовалюта сможет выстрелить и в сотни раз подорожать. Если вспомните, Эфириум стартовал с ICO и сейчас ТОП-2 в общем списке.

Минимальные усилия и знания. Пользователь должен просто “захотеть” бесплатно получить монеты. Не исключено, что несколько простых действий в социальных сетях могут стать основой Вашей дальнейшей самостоятельности.

Если говорить о минусах, то первым отметим достаточно суровые условия получения вознаграждения. Нельзя иметь 50 друзей в социальных сетях и требовать половину всей эмиссии. Также, если действительно хотите заработать, нужно участвовать в около сотни проектов за раз.

Стоит ли участвовать в Airdrop?

Если Вы только собираетесь участвовать, то необходимо правильно оценить стартовые позиции. Людям с раскрученными профилями социальных сетей или статусов на форумах будет интересно, ведь за такой ретранслятор могут хорошо заплатить.

Если вышеупомянутого нет, вряд ли стоит раскручиваться именно для участия в программах Airdrop. Имеете много свободного времени? Почему не попробовать! Если времени всегда не хватает, скорее всего, лучше не начинать.

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